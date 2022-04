Dzięki sprawnie przeprowadzanej cyfryzacji państwa Ukraina była w stanie łatwiej przestawić się na tory wojenne w dwóch strategicznie ważnych obszarach: zamówieniach publicznych i dystrybucji żywności. Urzędnicy odpowiadający za e-państwo dodają nowe funkcjonalności do już istniejących platform.

Istniejący od 2015 r. system Prozorro (gra słów: Zorro jako symbol walki z niesprawiedliwością i ukraiński wyraz „prozoro”, czyli przejrzyście) obsługiwał zamówienia publiczne. Dostępne dla każdego z poziomu komputera czy smartfona z dostępem do internetu szczegóły ofert i rozstrzygnięć przetargów miały pomóc w walce z korupcją, która od dekad trawiła struktury państwa. Prozorro wprawdzie nie wykorzeniło nieprawidłowości, ale znacznie je ograniczyło. Z szacunków analityków wynikało, że już w pierwszym roku funkcjonowania Prozorro państwo zaoszczędziło na zamówieniach publicznych 10 proc. kosztów. Zdaniem Wasyla Zadwornego, dyrektora Prozorro, w sumie mogło zaoszczędzić nawet 7 mld dol. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji jawność nie jest już jednak priorytetem, zwłaszcza jeśli chodzi o zamówienia wojskowe. 26 lutego, dwa dni po rozpoczęciu inwazji, zostały one utajnione, także wstecz. – 24 lutego skończył się stary świat i stare Prozorro. Długo nie wrócimy do normalnych przetargów, bo i powojenna odbudowa będzie musiała być szybka – mówi dyrektor.