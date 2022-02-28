Ті, хто тікає від війни більше не перебувають на карантині у зв’язку з Covid-19.

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Польський уряд вніс зміни до постанови, яка встановлює певні обмеження, розпорядження та заборони у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу.

У поправці, яка вже опублікованій польським урдом, зазначено, що карантинне зобов'язання не поширюється на «осіб, які перетинають кордон Республіки Польща з Україною у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави».