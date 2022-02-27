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• Що робити після приїзду до Польщі

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Подбайте про безпечне місце проживання, при необхідності скористайтеся допомогою польської влади. Польща надає, зокрема, необхідну підтримку, медичну допомогу або транспорт до місця проживання.

COVID - карантин, тести

Карантин не діє.

• Продовження легального перебування осіб, які перебувають у Польщі (візи, безвіз, дозвіл на проживання)

Протягом кількох днів на сайті ua.gov.pl буде доступна спеціальна детальна інформація. Ми подбаємо про те, щоб перебування було легальним.

• Чи можна їхати далі на захід після перетину кордону без візи

Після перетину польського кордону, якщо ви хочете поїхати в іншу країну, вам слід звернутися до посольства цієї країни.

• Допомога з евакуацією з України

На жаль, ми не володіємо інформацією про транспорт в Україні. Зверніться з цього приводу до українських фондів.

• Документи, необхідні на кордоні

Усі документи, що підтверджують вашу особу, корисні. Якщо у дитини немає посвідчення особи або паспорта, свідоцтво про народження стане в нагоді.

• Пункти допомоги - інформація для громадян України

Всю необхідну інформацію можна знайти на цьому сайті ua.gov.pl.

• Повернення на батьківщину за межі Польщі / Європи (наприклад, студенти в Україні)

Ви можете в'їхати в Польщу і продовжити подорож. Якщо виникають проблеми, зверніться до посольства своєї країни.

• Як привести сім'ю

Всю інформацію можна знайти тут: https://www.gov.pl/web/udsc/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce.

• Немає нового біометричного паспорта, лише інша версія

Усі документи, що підтверджують вашу особу, корисні. Якщо у дитини немає посвідчення особи або паспорта, свідоцтво про народження стане в нагоді.

• Як привезти когось із Росії

Рішення про перетин польського кордону прийматиме польський прикордонник. Громадяни іншої країни можуть перетинати кордон, пред'явивши посвідчення особи або паспорт.

• Заява про міжнародний захист

Для легального перебування в Польщі не потрібно подавати заяву.

• Чоловіки призовного віку

Наша інформація свідчить, що чоловіків 18-60 років заборонено перетинати український кордон. В окремих випадках рішення приймає український прикордонник.

• А якщо нам нема де зупинитися

Вам слід підійти до стійки реєстрації. Перелік пунктів можна знайти тут: ua.gov.pl

Також у всіх містах воєводства є інформаційні пункти на вокзалах. Зверніться до них за інформацією.

• Тварини

Якщо ви подорожуєте з тваринами - собаками, котами, тхорами необхідно мати мікрочіп і вакцинацію, решта (гризуни, кролики, амфібії, рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні) без обмежень, але рішення буде прийнято при перетині кордону Національне управління доходів.

• Детальна інформація про перетин кордону

Звертайтеся до прикордонної служби – телефон довіри: +48 82 568 51 19.

• Хронічні хворі

З питань медичного транспорту звертайтеся до МОЗ України. Після перетину кордону Польща надає медичну допомогу та допомогу благодійним фондам.