• Що робити після приїзду до Польщі
Подбайте про безпечне місце проживання, при необхідності скористайтеся допомогою польської влади. Польща надає, зокрема, необхідну підтримку, медичну допомогу або транспорт до місця проживання.
COVID - карантин, тести
Карантин не діє.
• Продовження легального перебування осіб, які перебувають у Польщі (візи, безвіз, дозвіл на проживання)
Протягом кількох днів на сайті ua.gov.pl буде доступна спеціальна детальна інформація. Ми подбаємо про те, щоб перебування було легальним.
• Чи можна їхати далі на захід після перетину кордону без візи
Після перетину польського кордону, якщо ви хочете поїхати в іншу країну, вам слід звернутися до посольства цієї країни.
• Допомога з евакуацією з України
На жаль, ми не володіємо інформацією про транспорт в Україні. Зверніться з цього приводу до українських фондів.
• Документи, необхідні на кордоні
Усі документи, що підтверджують вашу особу, корисні. Якщо у дитини немає посвідчення особи або паспорта, свідоцтво про народження стане в нагоді.
• Пункти допомоги - інформація для громадян України
Всю необхідну інформацію можна знайти на цьому сайті ua.gov.pl.
• Повернення на батьківщину за межі Польщі / Європи (наприклад, студенти в Україні)
Ви можете в'їхати в Польщу і продовжити подорож. Якщо виникають проблеми, зверніться до посольства своєї країни.
• Як привести сім'ю
Всю інформацію можна знайти тут: https://www.gov.pl/web/udsc/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce.
• Немає нового біометричного паспорта, лише інша версія
Усі документи, що підтверджують вашу особу, корисні. Якщо у дитини немає посвідчення особи або паспорта, свідоцтво про народження стане в нагоді.
• Як привезти когось із Росії
Рішення про перетин польського кордону прийматиме польський прикордонник. Громадяни іншої країни можуть перетинати кордон, пред'явивши посвідчення особи або паспорт.
• Заява про міжнародний захист
Для легального перебування в Польщі не потрібно подавати заяву.
• Чоловіки призовного віку
Наша інформація свідчить, що чоловіків 18-60 років заборонено перетинати український кордон. В окремих випадках рішення приймає український прикордонник.
• А якщо нам нема де зупинитися
Вам слід підійти до стійки реєстрації. Перелік пунктів можна знайти тут: ua.gov.pl
Також у всіх містах воєводства є інформаційні пункти на вокзалах. Зверніться до них за інформацією.
• Тварини
Якщо ви подорожуєте з тваринами - собаками, котами, тхорами необхідно мати мікрочіп і вакцинацію, решта (гризуни, кролики, амфібії, рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні) без обмежень, але рішення буде прийнято при перетині кордону Національне управління доходів.
• Детальна інформація про перетин кордону
Звертайтеся до прикордонної служби – телефон довіри: +48 82 568 51 19.
• Хронічні хворі
З питань медичного транспорту звертайтеся до МОЗ України. Після перетину кордону Польща надає медичну допомогу та допомогу благодійним фондам.
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