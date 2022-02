Reklama

Poprzedni przypadek, by dobowy bilans wykrytych zakażeń był poniżej 40 tys. odnotowano 30 listopada, czyli tuż po tym, jak w Wielkiej Brytanii zidentyfikowano pierwsze infekcje wariantem Omikron. Łączny bilans zakażeń z ostatnich siedmiu dni to 317,2 tys., co jest spadkiem o prawie 25 proc. w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami.

Reklama

W podobnym tempie spada liczba nowych zgonów z powodu Covid-19. Podany w sobotę bilans jest niższy o 39 od tego z poprzedniej soboty, a łączna liczba zgonów z ostatnich siedmiu dni wynosi 989 i jest mniejsza o 22,5 proc. niż była w poprzednich siedmiu dniach.

Spada także liczba pacjentów, którzy z powodu Covid-19 przebywają w szpitalach - według stanu z czwartku, było ich 11,5 tys., podczas gdy w szczytowym momencie fali wywołanej przez wariant Omikron przekraczała 20 tys.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 18,6 mln zakażeń, przez które zmarło 160 507 osób.

W związku z poprawiającą się sytuacją w poniedziałek brytyjski premier Boris Johnson ma przedstawić plan życia z Covid-19 dla Anglii, w ramach którego jak się oczekuje ogłosi zastąpienie wymogu izolowania się przez osoby zakażone zaleceniem. Oznaczać to będzie zniesienie ostatniej restrykcji covidowej w Anglii. (PAP)