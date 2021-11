Liberman określa planowane budżety mianem najbardziej prospołecznych w historii. – W piątek Izrael ponownie stanie się normalnym państwem z budżetem. Dojdzie do tego trzy i pół roku po tym, jak osobiste interesy jednej osoby przeszkodziły w jego przyjęciu – mówił minister finansów, odnosząc się do Netanjahu. W słowach nie przebierał też Bennett. Stwierdził, że kiedy budżet zostanie przyjęty, opozycja się rozpadnie. – Oni to rozumieją, więc są zdesperowani. Chcą odrzucić budżet i doprowadzić do piątych wyborów – przekonywał premier. Kiedy latem opublikowano szczegóły projektu, Netanjahu nazwał go szkodliwym. – Zamiast obniżać podatki i ułatwiać życie obywatelom, podnoszą zarówno je, jak i ceny, krzywdząc tym samym ludzi – mówił. Podziały widoczne są także w społeczeństwie. Kilkuset prawicowych aktywistów protestowało w ostatnich dniach w Tel Awiwie przeciwko planom budżetowym i rządowi Bennetta.