Oznacza to, że osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii muszą spełniać warunki określone w Kodeksie Granicznym Schengen, tj.:

WAŻNE! Ambasada RP w Londynie w swoim komunikacie informuje, że osoby, które posiadają status osiedleńca lub wstępnego osiedlenia w ramach systemu EU Settlement Scheme lub zezwolenie wydawane pracownikom przygranicznym, będą mogły używać dowodu osobistego w celu wjazdu do Wielkiej Brytanii co najmniej do 31 grudnia 2025 roku.