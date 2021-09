W efekcie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy z rynku wypadło siedem firm. Tylko w ub. tygodniu upadły Avro Energy i Green, które obsługiwały 835 tys. konsumentów . Ich klientów przejmują teraz inni operatorzy, ale robią to niechętnie, oznacza to bowiem, że będą musieli jeszcze więcej dorzucać do interesu. – Nie potrzebuję tych klientów – powiedział parę dni temu wprost Keith Anderson, szef ScottishPower, piątego co do wielkości dostawcy w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie media spekulują, że ostra zima może pogrążyć kolejne firmy; mówi się, że ostać się może nawet tylko 10.