Tak dużej niepewności przedwyborczej za Odrą nie było od dawna – liczba możliwych koalicji powyborczych może przyprawić o zawrót głowy. Jedyne, co wiadomo, to to, że na pewno nie będą jej tworzyć prawicowi populiści z Alternatywy dla Niemiec (AfD). Z pozostałych pięciu partii parlamentarnych najmniejsze szanse na rządzenie ma postkomunistyczna Die Linke, która m.in. mocno krytykuje Sojusz Północnoatlantycki i mogłaby się znaleźć w koalicji jedynie z Zielonymi i SPD. Ale już czwarta pod względem popularności liberalna FDP (obecnie ok. 13 proc. poparcia) może być w koalicji zarówno z socjaldemokracją, jak i chadecją. To drugie rozwiązanie byłoby dla jej wyborców znacznie łatwiejsze do akceptacji. Największą zdolność koalicyjną wydają się mieć Zieloni, którzy prawie na pewno znajdą się w przyszłym niemieckim rządzie.