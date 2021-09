Integracyjna epopeja przyspieszyła w 2019 r., gdy Rosjanie przedstawili Białorusinom plan nazwany od nazwiska ówczesnego premiera Dmitrija Miedwiediewa. W jego skład wchodziło ok. 30 map drogowych, które zawierały konkretne kroki na rzecz przyspieszenia integracji obu państw. Siamaszka mówił wtedy, że ich przyjęcie oznaczałoby „utratę 80 proc. suwerenności”. Ich treść nie jest publicznie znana, jednak z wypowiedzi oficjeli z obu stron można było wyciągnąć wniosek, że przewidywałe one m.in. utworzenie wspólnych instytucji ponadnarodowych, w których – jak obawiała się białoruska opozycja – ze względu na różnicę potencjałów między oboma krajami ostatnie słowo miałaby Rosja. W grudniu 2019 r. rosyjski „RBK” podawał, że uzgodniono już treść 30 z 31 rozdziałów. Wówczas Łukaszence udało się uniknąć ich zawarcia, a gdy wiosną 2020 r. wybuchły pierwsze protesty przedwyborcze, Kreml ograniczył naciski, nie chcąc ułatwiać obalenia białoruskiego przywódcy w drodze ulicznych wystąpień. Gdy władzom w Mińsku kosztem bezprecedensowych represji udało się opanować sytuację na ulicy, Rosjanie wrócili do tematu.

„Łukaszenka został zagnany w ślepy zaułek. Wzrosła jego zależność od Rosji, ale Rosja nie jest w stanie z tego skorzystać i nie będzie żądać politycznej integracji. Zamiast tego najprawdopodobniej wykorzysta trudne położenie Łukaszenki w innym aspekcie: będzie żądać od niego kroków zmierzających do integracji wojskowej i zgody na poszerzenie rosyjskiej obecności wojskowej na Białorusi” – napisał w swoim najnowszym raporcie białoruski politolog Andrej Lachowicz. Moskwa od niemal dekady z różnym natężeniem próbuje nakłonić Łukaszenkę do zgody na dyslokację własnych sił zbrojnych na jego terenie, niezależnie od znacznego stopnia zintegrowania białoruskiej armii z rosyjskimi strukturami dowodzenia.

Przez lata padały nawet potencjalne lokalizacje baz – od Baranowicz przez Brześć po Homel – ale dotychczas Mińskowi udawało się opierać także tej presji. Tej rozgrywce z niepokojem przygląda się sąsiednia Ukraina. – Wszystko, co się wydarzyło po wyborach 9 sierpnia 2020 r., to operetka, której celem było zmuszenie Białorusi do ściślejszej integracji z Rosją. Informacje o ćwiczeniach Zapad-2021, o możliwych dwóch bazach wojskowych, to potencjalne ryzyko dla Ukrainy. Jeśli tak się stanie, będziemy reagować – wzmocnieniem granic i dyslokacją wojsk – mówił DGP w sierpniu wiceszef ukraińskiej dyplomacji Wasyl Bodnar.