Jednak to, że Biden może przetrwać krytykę, nie oznacza, że sprawa ma tylko doraźny wymiar i umrze tak szybko, jak szybko amerykańskie i globalne media zwrócą oczy w inną stronę. Obrazki ludzi pozostawionych samym sobie, chaosu na kabulskim lotnisku i bojowników przejmujących stolicę bez walki uderzają w samo sedno amerykańskiego mitu, w to, co Ameryka myśli o sobie, i co chce, by myślał o niej świat. USA jako państwo ufundowane przez dysydentów i najambitniejszych wolnomyślicieli wśród poddanych króla Jerzego po dziś dzień przedstawia się jako protektor wszystkich demokratów na świecie. Do niedawna przecież Ameryka widziała swoją globalną rolę tak szeroko, że brak demokracji czy naruszanie praw człowieka gdzieś na świecie było same w sobie wystarczającym uzasadnieniem dla jej działań. Tak jakby wszyscy represjonowani czy uciskani na świecie ludzie sami byli kolejną generacją dzielnych i zbuntowanych pionierów, którzy przed wiekami zjednoczyli amerykańskie kolonie i powołali do życia demokratyczne państwo. Tymczasem przedstawiciele afgańskiego społeczeństwa obywatelskiego, którzy uwierzyli w demokratyczne instytucje i z takich czy innych powodów zdecydowali się współpracować z Amerykanami, zostali sami na łasce talibów.