Obowiązkowe szczepienia medyków w Polsce?

Minister Zdrowia Adam Niedzielski komentując kwestię ewentualnych obowiązkowych szczepień dla personelu medycznego stwierdził, że "to jeden z pomysłów, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności, o ile będzie przekonanie, że to konieczne".

Wszystko zależy od przebiegu pandemii. Jeżeli popatrzymy na sytuację w której teraz jesteśmy, gdzie jest obciążenie szpitalne rzędu 300 osób, a dostępnych łóżek 6 tys. to na razie to nie jest czas podejmowania takiej trudnej decyzji

Minister wyraził przekonanie, że czwarta dala pandemii będzie zupełnie inna niż dotychczasowe. "Najgorszy scenariusz, jaki w tej chwili analizowaliśmy to zachorowania w przedziale 10-15 tys., czyli o połowę mniej niż było w szczytach w apogeum drugiej i trzeciej fali" – powiedział szef MZ.

Obowiązkowe szczepienia dla medyków w Grecji

Grecki parlament przyjął nowelizację ustawy antycovidowej, która przewiduje obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia.

Zgodnie z nowymi przepisami medycy zarówno z publicznej służby zdrowia jak i prywatnej mają obowiązek przedstawić cyfrowe zaświadczenie o szczepieniu w kierunku COVID-19 lub zaświadczenie o przebytej chorobie. Zaświadczenia i certyfikaty będą weryfikowane przez pracodawców za pośrednictwem specjalnej platformy.

Obowiązkowe szczepienie przeciw COVID-19 nie obowiązuje lekarzy, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy chorowali na koronawirusa lub z powodów zdrowotnych nie mogą być szczepieni.

Nowa ustawa antycovidowa również wprowadza karę finansową od 10 tys. do 200 tys. euro dla pracodawców, którzy będą naruszać nowe przepisy i m.in. zatrudniać niezaszczepionych pracowników służby zdrowia.

Nowelizacja ustawy pozwala również ministrowi zdrowia – w zależności od przebiegu pandemii - rozszerzyć zakres, w którym szczepienia będą obowiązkowe.

Francuska ustawa antycovidowa jest w Senacie i czeka na ostateczne przyjęcie

Zgromadzenie Narodowe, tj. niższa izba francuskiego parlamentu, przyjęło nową ustawę antycovidową, która zawiera kontrowersyjne rozszerzenie certyfikatu sanitarnego i obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia. Ustawa jest teraz w Senacie i czeka na ostateczne przyjęcie. Władze chcą procedować nad ustawą do końca weekendu w obliczu rozprzestrzeniania się wariantu Delta koronawirusa.

Projekt ustawy, który był mocno kontestowany przez część opinii publicznej, odzwierciedla zapowiedzi prezydenta Emmanuela Macrona z 12 lipca.

O ile panuje względna zgoda co do rozszerzenia obowiązku szczepień na pracowników służby zdrowia, strażaków i specjalistów/opiekunów pracujących z osobami starszymi, to nie dotyczy to rozszerzenia od początku sierpnia certyfikatu sanitarnego (przepustki zdrowotnej, która jest potwierdzeniem pełnych szczepień lub ostatniego testu na koronawirusa) m.in. na kawiarnie i restauracje, co spotkało się z ostrą krytyką od lewicy po skrajną prawicę.

Projekt ustawy przewiduje również obowiązkową izolację chorych na Covid-19. Rząd wprowadził poprawki mające na celu uniknięcie utraty dochodów przez pracowników izolowanych z powodu zakażenia. Do projektu ustawy zgłoszono prawie 1200 poprawek.

Orban zapowiada obowiązkowe szczepienia w służbie zdrowia

Premier Węgier Viktor Orban poinformował, że rząd zdecydował o wprowadzeniu obowiązku zaszczepienia przeciw COVID-19 pracowników służby zdrowia.

"Niektóre szczepienia już teraz są obowiązkowe dla osób pracujących w służbie zdrowia i jeśli ktoś ich nie ma, nie może pracować w tym sektorze. Teraz rozszerzyliśmy to także na koronawirusa" - oświadczył Orban.

"Na Węgrzech też będzie czwarta fala. Dobra wiadomość jest taka, że szczepienia, które otrzymali ludzie, chronią nas przed poważnym przebiegiem choroby" - dodał premier Węgier.

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego zostanie też przeprowadzona akcja szczepienia dzieci powyżej 12. roku życia. Rząd podejmie również współpracę z przedsiębiorstwami, by umożliwić szczepienie w miejscu pracy.