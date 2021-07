Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku dostosowania różnych przepisów krajowych do dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów dotyczących delegowania pracowników (2014/67/UE), poinformowała Komisja. Podobne wezwania zostały skierowane do 23 innych państw.

Dyrektywa ta ma na celu wzmocnienie praktycznego stosowania przepisów dotyczących delegowania pracowników, dotyczy kwestii związanych ze zwalczaniem oszustw i obchodzeniem przepisów, dostępem do informacji i współpracą administracyjną między państwami członkowskimi UE. "W szczególności dyrektywa o egzekwowaniu określa wymogi administracyjne i środki kontrolne, które państwa członkowskie mogą nakładać w celu monitorowania zgodności z przepisami dotyczącymi delegowania pracowników; broni praw pracowników delegowanych i chroni ich przed działaniami odwetowymi (niekorzystne traktowanie przez pracodawcę w przypadku podjęcia przez nich kroków prawnych lub administracyjnych przeciwko pracodawcy, jeżeli ich prawa nie są przestrzegane); zapewnia ochronę praw pracowników delegowanych w sytuacjach podwykonawstwa; zapewnia skuteczne stosowanie i ściąganie kar i grzywien administracyjnych we wszystkich państwach członkowskich UE; zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji" - czytamy w komunikacie. KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów UE dotyczących prawa dostępu do adwokata Zobacz również Wezwanie do usunięcia uchybienia zostało skierowane również do Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Holandii, Austrii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Finlandii. Komisja prowadzi dialog z 24 państwami członkowskimi UE, które nie dokonały prawidłowej transpozycji niektórych lub wszystkich przepisów dyrektywy, podano także. Państwa członkowskie mają dwa miesiące na przyjęcie niezbędnych środków, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wysłaniu uzasadnionych opinii.