Na przestrzeni lat kilkukrotnie zmieniano progi podatkowe, a w 2019 r. podjęto decyzję o zawieszeniu podatku od reklam do końca 2022 r. Przyczyną były obawy rządu co do możliwych konsekwencji sytuacji, w której danina od reklam zostanie uznana za niezgodną z prawem wspólnotowym, co sygnalizowała Bruksela. Jeszcze w 2016 r. premier Orbán zaskarżył działania Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak pisał Tomasz Bielecki z Deutsche Welle, zgodność podatku RTL z unijnym prawem TSUE stwierdził już wyrokiem z 2019 r., od którego jednak KE złożyła apelację. W połowie marca 2021 r. TSUE ostatecznie przyznał rację węgierskim władzom, odrzucając skargę KE i uznając podatek progresywny za zgodny z unijnym prawem. Formalnie państwo może więc ponownie wprowadzić podatek progresywny i dowolnie regulować rynek za jego pomocą, ponieważ to właśnie rząd jest największym reklamodawcą na rynku. Będzie to widać szczególnie w okresie postpandemicznym, gdy gospodarka dopiero się odbudowuje, a rząd rozpoczął kolejną kampanię w ramach narodowych konsultacji.