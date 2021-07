Po wyborach w 2021 r. nie udało jej się jednak wynegocjować ponownej nominacji do ministerstwa sprawiedliwości. Ale zmiany do SN może wprowadzić w inny sposób. Szaked weszła bowiem w skład komisji ds. mianowania sędziów. Z założenia zasiada w niej dwóch ministrów (w tym obowiązkowo szef resortu sprawiedliwości), przewodniczący i dwóch sędziów SN, posłowie do Knesetu oraz przedstawiciele Izby Adwokackiej. Pierwotnie miejsce w komisji obok ministra sprawiedliwości Gideona Sa’ara zaproponowano przewodniczącej centrolewicowej Partii Pracy Meraw Micha’eli, która miała je objąć wraz z resortem transportu

Plany pokrzyżowało jednak prawicowe ugrupowanie Bennetta i Szaked. Partia zagroziła, że nie zawrze koalicji, jeśli jej przewodnicząca nie otrzyma miejsca w komisji. Ostatecznie strony doszły do porozumienia: przez dwa lata w komitecie będzie zasiadać Szaked, a w drugiej połowie kadencji tę rolę przejmie Micha’eli. Wejście do komisji to dla Szaked szansa, by wywrzeć wpływ na orzecznictwo SN. Zadanie jest o tyle ułatwione, że w tym roku kadencje skończyło dwóch sędziów, a na ich miejsce nie zostali jeszcze wybrani nowi kandydaci. Kolejnych czterech uda się na emeryturę w 2022 i 2023 r.