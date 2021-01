Do piątku zaszczepiono nad Balatonem ponad 43 tys. pracowników medycznych. Szczepienia rozpoczęły się już też w czterech największych domach spokojnej starości, zaliczonych do grupy priorytetowej. To te placówki, zdaniem władz, pozostają najbardziej narażone na niebezpieczeństwo spowodowane pandemią COVID-19. Premier Viktor Orbán szczyci się, że Węgry były pierwszym krajem w UE , który rozpoczął szczepienia. Pacjentka zero, pielęgniarka, została zaszczepiona 26 grudnia, kilka godzin po dostarczeniu pierwszej partii szczepionki Pfizera z unijnego rozdzielnika.