Choć Merkel będzie rządzić tylko do jesieni, wszystko wskazuje na to, że rząd dalej będą współtworzyć chadecy z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, którzy wspólnie z bawarską Unią Chrześcijańsko-Społeczną (CSU) mają 35–37 proc. poparcia i zdecydowanie przewodzą stawce. Ale w tym miejscu pewniki się kończą. Pierwszą niewiadomą jest to, kto zastąpi Merkel w fotelu kanclerza Niemiec. Kandydatów jest co najmniej pięciu. Wśród nich Armin Laschet, premier Nadrenii Północnej-Westfalii, najludniejszego kraju związkowego, przez lata związany z biznesem Friedrich Merz i szef parlamentarnej komisji spraw zagranicznych Norbert Röttgen. W wyścigu o fotel pierwszego polityka w Berlinie nie można też pominąć szefa CSU Markusa Södera oraz ministra zdrowia Jensa Spahna. Choć w czasie pandemii to stanowisko, na którym łatwo urosnąć, ale jeszcze łatwiej przegrać wszystko, a niemrawo rozkręcająca się akcja szczepień budzi u naszych sąsiadów dużą krytykę.