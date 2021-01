Dlatego obie strony nie szczędzą środków, aby przekonać do siebie wyborców. Szczególnie szczodrzy są demokraci – jak podliczył dziennik „Wall Street Journal”, partia niebieskich na dotarcie do wyborców wydała ok. pół miliarda dolarów, co czyni wyścig w Georgii jednym z najdroższych w historii. Z punktu widzenia partyjnych speców od marketingu politycznego był to jednak niezbędny wydatek – od 2002 r. Georgia to stan, którego mieszkańcy w wyborach do Senatu stawiają na republikanów.