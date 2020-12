W minioną sobotę zakończyła się wypłata zagwarantowanych przez poprzedni pakiet pomocowy świadczeń dla bezrobotnych. Przysługiwały one ponad 14 mln osób. Teraz odblokowano środki na kolejną transzę. Trump zgłaszając wcześniej wolę weta, mówił, że nie podoba mu się, że czeki opiewają tylko na 600 dol. Chciałby, by była to kwota 2 tys. W Waszyngtonie panuje przekonanie, że niektórzy republikanie obiecali mu taką podwyżkę w kolejnym ruchu. Przewodnicząca Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej Nancy Pelosi wezwała prezydenta, by doprowadził teraz do tego, by Partia Republikańska w Senacie jak najszybciej wywiązała się z tej obietnicy.