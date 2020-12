Zawarta w Wigilię umowa brexitowa zamortyzuje ostateczny rozwód Londynu z Unią Europejską, który nastąpi 1 stycznia. Negocjatorzy pokazali efekt swojej pracy w sobotę. Dokument regulujący przyszłe relacje handlowe liczy ponad 1,2 tys. stron i nadal jest analizowany w krajach członkowskich, które mają go przyjąć na razie tymczasowo. Ostatecznie zatwierdzi go Parlament Europejski już w nowym roku. Po brytyjskiej stronie posłowie mają głosować umowę 30 grudnia. Premier Boris Johnson może być pewny, że przejdzie, bo poparcie dla niej zapowiedzieli już laburzyści. Szef brytyjskiego rządu nie ustaje jednak w wysiłkach, by przekonać także eurosceptyków w swoim konserwatywnym obozie.

W pierwszej kolejności umowa pozwoli uniknąć raptownego zerwania stosunków handlowych, co mogłoby po 1 stycznia doprowadzić do kryzysu większego niż ten, który wywołało wstrzymanie przed świętami ruchu pomiędzy Francją a Wielką Brytanią. Na to zdecydował się Paryż po tym, jak Londyn poinformował o pojawieniu się mutacji koronawirusa. Ognisko zakażeń miało znajdować się w południowo-wschodniej Anglii, a więc w regionie, przez który przejeżdżają ciężarówki z lub do UE . Paryż najpierw wprowadził całkowity zakaz wjazdu z Wielkiej Brytanii, by od środy zeszłego tygodnia otworzyć granicę dla kierowców mających negatywny wyniku testu na obecność koronawirusa.

Obostrzenia uziemiły tysiące ciężarówek po brytyjskiej stronie, wśród nich liczną grupę polskich kierowców. Rząd w Warszawie zdecydował się wysłać w czwartek do portu w Dover nasze służby medyczne, do których w piątek dołączyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak informowało polskie MSZ, brytyjskich medyków wspierało 36 polskich lekarzy, którzy na pokład samolotu zabrali ze sobą 15 tys. szybkich testów antygenowych. Okazało się, że wśród testowanych kierowców liczba zakażeń była znikoma. Brytyjski minister transportu Grant Shapps podał w sobotę na Twitterze, że na 15 526 wykonanych testów zaledwie 36 dało pozytywny rezultat, co stanowi 0,23 proc. Jeszcze wczoraj trwało rozładowywanie kolejek. Brytyjskie ministerstwo transportu przestrzegało kierowców ciężarówek przed kierowaniem się do hrabstwa Kent, położonego najbliżej kontynentalnej Europy.

Londyn zapowiadał od początku, że brexit będzie oznaczał wyjście ze wspólnego rynku, który gwarantuje swobodny przepływ osób, usług, kapitału i towarów. A to oznacza przestrzeganie przez jego członków jednolitych standardów oraz ścisłych reguł dotyczących udzielania pomocy publicznej. Wielka Brytania zgodnie ze swoimi zapowiedziami opuści za cztery dni wspólny rynek wraz z unią celną, ale już jako kraj trzeci otrzyma do niego bardzo szeroki dostęp. Dlatego Bruksela w negocjacjach naciskała na to, by Londyn zobowiązał się do dalszego przestrzegania zasad obowiązujących na wspólnym rynku. Wielka Brytania obawiała się jednak, że to będzie oznaczać dalsze podleganie orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości UE. W umowie obie strony zobowiązują się do zapewniania równych szans i ustanawiają mechanizmy rozstrzygania sporów. Zaangażowanie TSUE nie jest tam wskazane explicite z uwagi na zastrzeżenia Londynu, ale jego udział nie został też jasno wykluczony. Jeśli stronom nie uda się porozumieć, możliwe są działania odwetowe.

Dostęp do brytyjskiego rynku będzie utrudniony dla pracowników z UE i vice versa, bo nie będą jak do tej pory automatycznie uznawane kwalifikacje zawodowe lekarzy, pielęgniarek czy architektów. Prawa do korzystania ze świadczeń socjalnych zachowają obywatele UE mieszkający już na Wyspach. Nie będziemy potrzebowali wizy, by wjechać do Wielkiej Brytanii na okres do 90 dni, ale możemy się spodziewać dodatkowych kontroli na granicy. Po jej przekroczeniu nie skorzystamy z niższych stawek roamingowych, co oznacza wyższe ceny za połączenia telefoniczne i korzystanie z danych komórkowych. Studenci z UE nie będą już wyjeżdżać tam na stypendium w ramach programu Erasmus; brytyjski rząd zapowiedział zastąpienie go własnym programem. Wielka Brytania nie będzie już korzystać z europejskiego systemu satelitarnego Galileo, ale będzie uczestniczyć w programie na badania i rozwój Horyzont.