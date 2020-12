Szczerski dodał, że w liście jest zapowiedź współpracy w obliczu wspólnych wyzwań i pozytywne otwarcie na przyszłość.

List Bidena, będący odpowiedzią na wcześniejszy list gratulacyjny prezydenta Andrzeja Dudy, opublikował w czwartek na Twitterze szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

"Szanowny Prezydencie! Dziękuję za Pańskie miłe słowa i życzenia. Żałuję, że do tej pory nie mieliśmy okazji skontaktować się telefonicznie" - napisał prezydent-elekt USA Joe Biden do prezydenta Andrzeja Dudy.

"Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że zostałem wybrany kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych i rozumiem, jak wiele pracy jest przed nami" - podkreślił prezydent-elekt USA.

"Wiceprezydent Harris i ja obejmiemy urząd w czasach wielkich światowych wyzwań – od koronawirusa do zmian klimatycznych – które przekraczają granice i wymagają międzynarodowego współdziałania" - zaznaczył Biden.

"Liczymy na współpracę z Panem i polskim rządem w mierzeniu się z problemami, które stoją przed naszymi krajami i narodami" - podkreślił prezydent-elekt. "Jeszcze raz dziękuję, Prezydencie. Liczę na przyszłe rozmowy" - podkreślił Biden kończąc swój list do prezydenta Dudy.

Jest to odpowiedź na list gratulacyjny prezydenta Polski Andrzeja Dudy skierowany do Joe Biden w połowie grudnia. "Po zakończonym głosowaniu Kolegium Elektorów, chciałbym pogratulować Panu pomyślnego wyniku wyborczego i życzyć bardzo udanej kadencji jako 46. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Relacje pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi są doskonałym przykładem tego, czym jest prawdziwe Partnerstwo Strategiczne i jakie cele można osiągnąć działając wspólnie" - napisał prezydent Duda w liście do prezydenta-elekta USA.

Duda podkreślił, że "nasze Państwa i Narody podzielają te same ideały i wartości, których sednem są niewątpliwie wolność, sprawiedliwość, demokracja i prymat prawa międzynarodowego". "Na nich zbudowaliśmy mocne fundamenty naszej dwustronnej współpracy, która jeszcze nigdy nie była tak silna i wzajemnie korzystna. W ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego poszerzyliśmy partnerstwo w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo i obronność, współpraca gospodarcza i innowacyjność" - zaznaczył polski prezydent.

Andrzej Duda zaprosił także Joe Bidena do złożenia wizyty w Polsce.

W wyborach prezydenckich, które odbyły się 3 listopada, z urzędującym prezydentem, Republikaninem Donaldem Trumpem starł się Demokrata Joe Biden. By wygrać w wyścigu o Biały Dom, kandydat musi zdobyć minimum 270 z 538 możliwych głosów elektorskich; Biden może liczyć na 306. Zaprzysiężenie nowego prezydenta ma odbyć się 20 stycznia.