Liczba nowych zakażeń jest wyższa od bilansu podanego w poniedziałek o 2440, natomiast od dotychczasowego rekordu, z minionej niedzieli, o 876. Ponownie najwyższą od początku epidemii liczbę wykrytych zakażeń stwierdzono w Anglii - 32 288, niewielki wzrost wobec poniedziałku w Walii - 2761, a niewielkie spadki w Szkocji - 1316 i Irlandii Północnej - 439.

W bilansach nie jest sprecyzowane, jaką część z tych zakażeń stanowi nowa odmiana wirusa, która jak wskazują władze, jest przyczyną dużych wzrostów liczby zakażeń mających miejsce w ostatnich dniach w Anglii.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 110 314, co jest szóstym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.

Liczba zgonów jest ponad trzykrotnie wyższa niż w bilansie z poniedziałku, ale wynika to z faktu, że statystyki dotyczące weekendu, czyli podawane w niedziele i poniedziałki, są najniższe w tygodniu, z kolei nieuwzględnione zgony są uzupełniane we wtorki i w środy, stąd te ostatnie są zwykle najwyższe. Obecny bilans jest jednak aż o 185 wyższy od tego sprzed tygodnia. Jest on zarazem drugim najwyższym w czasie drugiej fali epidemii.

Dotychczas z powodu Covid-19 zmarło 68 307 osób, w tym 59 613 w Anglii, 4326 - w Szkocji, 3149 - w Walii, a 1219 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 423,6 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii - już prawie 48,5 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 682,9 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.

Według danych z poniedziałku, które obejmują tylko Anglię i Szkocję, w szpitalach przebywało 18 787 chorych na Covid-19, co stanowi wzrost aż o 1093 w stosunku do niedzieli.