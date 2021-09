- Mam nadzieję, że na Forum Ekonomicznym będę miał szanse wraz z Waldemarem Kosiniakiem-Kamyszem przedstawić alternatywne rozwiązania w stosunku do Polskiego Ładu - zapowiada były wicepremier.

- Te rozwiązania podatkowe, które zaproponował rząd, nie generują dodatkowych środków na służbę zdrowia. One oznaczają, że składka zdrowotna tak jak do tej pory idzie na fundusz zdrowotny natomiast z innej puli przedsiębiorcy już nie będą mogli sobie odpisywać tej składki od podatku. W związku z tym argumentacja dotycząca służby zdrowia jest nieprzekonująca.

Gowin wyjaśniał, że są inne sposoby zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, które nie doprowadzą do zarżnięcia tej złotej kury jaką są polskie firmy. Zjednoczona Prawica zawsze miała na swoich sztandarach hasło patriotyzmu gospodarczego , tymczasem rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu uderzają precyzyjnie w mikro-, małe- i średnie firmy czyli w polski kapitał. Duże spółki (zagraniczny kapitał prawie zawsze ma formę spółek) wyjdą z tych rozwiazań podatkowych nie draśnięte. To jest jeden z powodów mojego sprzeciwu - tłumaczył.

Podkreślał też, że jednocześnie ważne pytanie to jakim reformom równoległym poddawać system służby zdrowia, bo w każdym kraju świata służba zdrowia to studnia bez dna. Te rosnące nakłady trzeba wykorzystać sensownie.

Mówił też o zarobkach pracowników medycznych, które są wg niego na rażąco niskim poziomie. - Mamy narastający problem wynagradzania w sferze budżetowej. Jeden z paradoksów rozwiązań Polskiego ładu polega na tym, że one jeszcze bardziej opodatkowują pracę. Jeśli mamy mieć sprawne państwo, to urzędnicy, lekarze, nauczyciele muszą być opłacani lepiej niż obecnie. Korzyść z kwoty wolnej jest niemal w całości „zjadana” przez nieodliczanie składki zdrowotnej od podatków . W efekcie maksymalny uzysk dla pewnej grupy to ok 150 zł miesięcznie. To kwoty niewspółmiernie niższe niż to ile zjada inflacja.

Jak ocenia szanse Polskiego Ładu w sejmie? Wg Jarosława Gowina PiS stanie na głowie, żeby złe rozwiązania podatkowe przeforsować. Nowe roszady personalne w rządzie będą podporządkowane temu, by mieć tę minimalną większość. - Może być też tak, że rozwiązania podatkowe PiS zostaną poparte przez jedno środowisko polityczne, które zareagowało pozytywnie na te zapowiedzi czyli partię Razem, a wiec środowisko skrajnie lewicowe - uważa Gowin.

W dalszej części rozmowy o tym: