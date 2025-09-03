Na 7,9 mln Polaków w wieku 15–34 lat ponad 2,9 mln pozostawało w 2024 r. biernych zawodowo – podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że 37 proc. młodych osób nie było zainteresowanych podjęciem pracy i jej nie szukało lub chciałoby pracować, ale zaprzestało poszukiwań zatrudnienia. Dodatkowo 253 tys. Polaków w wieku 15–34 lat (3,2 proc. tej grupy wiekowej) chciało podjąć stałą pracę, ale pozostawało na bezrobociu.
Jak oceniają statystycy GUS, ograniczona aktywność ekonomiczna osób młodych jest w znacznej mierze związana z kontynuowaniem nauki. „Im starsza grupa wiekowa analizowanej populacji osób młodych, tym wyższy współczynnik aktywności zawodowej, wyższy wskaźnik zatrudnienia i jednocześnie niższa stopa bezrobocia” – czytamy w komentarzu do raportu. Maciej Goniszewski z Uniwersytetu Gdańskiego zwraca uwagę, że na tle innych krajów Polska wypada pod tym względem niekorzystnie. – Według Eurostatu 25,7 proc. młodych Europejczyków jedno cześnie uczyło się i pracowało, a w Polsce było to tylko 14 proc. Jesteśmy pod tym względem na 18. miejscu w UE. Można to zjawisko oceniać negatywnie, jako brak chęci zdobywania jednocześnie wiedzy i doświadczenia – mówi ekspert UG. – Z drugiej strony osoby z wykształceniem wyższym są najbardziej aktywne zawodowo i częściej niż osoby z wykształceniem średnim lub podstawowym pracują zgodnie ze swoim wykształceniem – dodaje.
GUS podaje, że współczynnik aktywności ekonomicznej dla osób młodych jest wyraźnie wyższy wśród osób niekontynuujących nauki. W 2024 r. wynosił on 85,8 proc. wobec 34,9 proc. wśród osób uczących się w formalnym systemie edukacji lub dokształcających się. Lekarstwem na problem łączenia pracy i nauki nie okazały się elastyczne formy zatrudnienia, takie jak praca zdalna czy w niepełnym wymiarze godzinowym. Eksperci wskazują, że wynika to z faktu, że podjęcie pracy w deficytowych zawodach – np. lekarza, nauczyciela, psychologa – wymaga wcześniejszego ukończenia studiów kierunkowych.
Bierność ekonomiczna młodych nie pozostaje bez wpływu na ich sytuację finansową. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, które publikujemy jako pierwsi, w ciągu trzech lat udział osób w wieku 18–25 lat wśród multidłużników – a więc osób mających nieuregulowane zobowiązania finansowane wobec co najmniej trzech wierzycieli – wzrósł aż sześcio krotnie. W 2022 r. osoby w wieku 18–25 lat stanowiły zaledwie 0,7 proc. multidłużników, a w 2025 r. już 4,6 proc. Udział grupy 26–35 lat powiększył się z 17,5 proc. do niemal 25 proc. Jakub Kostecki, prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, tłumaczy, że młodsze pokolenia łatwiej sięgają po finansowanie dłużne. – Często robią to przy stosunkowo niskich dochodach, co szybko prowadzi do kłopotów ze spłatą. Młodzi dłużnicy traktują zobowiązania mniej poważnie niż starsi. Gdy pojawiają się problemy, odwlekają kontakt z wierzycielem, licząc, że sprawa jakoś się rozwiąże. Tymczasem im później zaczyna się rozmowę, tym trudniej ułożyć plan spłaty i uniknąć narastania długu – mówi Kostecki.
Goniszewski upatruje źródła problemu w braku skutecznej edukacji ekonomicznej w szkołach oraz niewłaściwych wzorcach, które młodzi wynoszą z domów. – Starsze pokolenia były i często nadal są zmuszone do wykorzystywania kredytu do zakupu mieszkania, samochodu czy sprzętów domowych. Taka forma finansowania może się młodym jawić jako naturalny element dorosłości i zarządzania pieniędzmi. Brak odpowiedniego przygotowania w szkole sprawia, że nie znają konsekwencji związanych z kredytowaniem się – ocenia Goniszewski. Jednocześnie wskazuje, że pierwsze zetknięcie się z procesem windykacji może być dla młodego pokolenia elementem nauki na własnych błędach, który sprawi, że w przyszłości będą oni lepiej zarządzać finansami.
GUS zwraca też uwagę na szczególną grupę osób na rynku pracy, czyli NEET (Not in Employment, Education or Training), którą stanowią młode osoby niepracujące, nieuczące się ani niedokształcające. W 2024 r. stanowiły one 10,3 proc. ogółu naszej populacji w wieku 15–34 lat. „Długotrwała przynależność do tej grupy może prowadzić do niepożądanych skutków społecznych i ekonomicznych i w negatywny sposób wpływać na karierę zawodową, a w konsekwencji prowadzić do bierności zawodowej” – przestrzegają eksperci GUS. W 2024 r. stopa bezrobocia osób młodych wyniosła 5,1 proc. wobec 2,9 proc. dla ogółu populacji w wieku 15–89 lat. Z kolei odsetek pracujących młodych osób wyniósł 59,8 proc. wobec 56,8 proc. dla ogółu badanych. ©℗
