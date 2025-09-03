Na 7,9 mln Polaków w wieku 15–34 lat ponad 2,9 mln pozostawało w 2024 r. biernych zawodowo – podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że 37 proc. młodych osób nie było zainteresowanych podjęciem pracy i jej nie szukało lub chciałoby pracować, ale zaprzestało poszukiwań zatrudnienia. Dodatkowo 253 tys. Polaków w wieku 15–34 lat (3,2 proc. tej grupy wiekowej) chciało podjąć stałą pracę, ale pozostawało na bezrobociu.

Jak oceniają statystycy GUS, ograniczona aktywność ekonomiczna osób młodych jest w znacznej mierze związana z kontynuowaniem nauki. „Im starsza grupa wiekowa analizowanej populacji osób młodych, tym wyższy współczynnik aktywności zawodowej, wyższy wskaźnik zatrudnienia i jednocześnie niższa stopa bezrobocia” – czytamy w komentarzu do raportu. Maciej Goniszewski z Uniwersytetu Gdańskiego zwraca uwagę, że na tle innych krajów Polska wypada pod tym względem niekorzystnie. – Według Eurostatu 25,7 proc. młodych Europejczyków jedno cześnie uczyło się i pracowało, a w Polsce było to tylko 14 proc. Jesteśmy pod tym względem na 18. miejscu w UE. Można to zjawisko oceniać negatywnie, jako brak chęci zdobywania jednocześnie wiedzy i doświadczenia – mówi ekspert UG. – Z drugiej strony osoby z wykształceniem wyższym są najbardziej aktywne zawodowo i częściej niż osoby z wykształceniem średnim lub podstawowym pracują zgodnie ze swoim wykształceniem – dodaje.