Porażka Rafała Trzaskowskiego była ciosem dla koalicji rządzącej. Plan śmiałych zmian, także w sądownictwie, wymagających podpisu prezydenta, legł w gruzach. Donald Tusk, nominując Waldemara Żurka, zdecydował się na ucieczkę do przodu. Powołał jednego z najbardziej radykalnych sędziów, który sam odczuł skutki „dobrej zmiany”.

Dla krakowskiego sędziego to nie tylko misja polityczna, ale też osobista. Jako minister i prokurator generalny zyskuje władzę, by rozliczyć tych, którzy próbowali go złamać - zawodowo i prywatnie.

Zrzucając togę, pozbył się immunitetu i zamknął sobie na lata drogę powrotu do sądu. Bo naiwnością byłoby wierzyć, że zgodzi się na to Karol Nawrocki.

Co istotne, Żurek podjął tę decyzję w czasie politycznej niepewności w koalicji, co świadczy o jego dużej determinacji.

Z kolei Donald Tusk, nominując Żurka, próbuje oddać cios po wyborczej klęsce - taki, który ma zgasić euforię na prawicy. Decyzja budzi nadzieję w zniechęconym elektoracie, głodnym rozliczeń z PiS, wierząc, że są one jeszcze możliwe.

Testem dla ministra sprawiedliwości będzie kwestia neosędziów

Aby jednak tę nadzieję utrzymać, potrzebne są konkretne działania, bo zapowiedzi już były. Odwołanie przez nowego ministra kilkudziesięciu prezesów i wiceprezesów sądów pierwszego dnia urzędowania jest efektowne, lecz ich los zależy od kolegiów sądów, a na końcu - może od nieuznawanej przez Żurka - Krajowej Rady Sądownictwa. Może się zatem okazać, że ten pierwszy sukces rozliczeniowy będzie mniejszy niż reklamowano. Choć i tak prawdziwym testem dla nowego ministra będzie zmierzenie się z kwestią blisko 3 tys. tzw. neosędziów.

Waldemar Żurek, jako sędzia, krytyk działań PiS - był w tej sprawie retorycznie bezkompromisowy. Nie uznawał neosędziów, powołując się na europejskie wyroki, podważał ich konstytucyjną ochronę. Tyle tylko, że wówczas była to retoryka. Żurek - minister, będzie musiał podpisywać dokumenty, decyzje, które wiążą się z odpowiedzialnością prawną. I to jest największa rafa, na której utknął wcześniej Adam Bodnar.

Pierwsze wypowiedzi nowego ministra mogą wskazywać, że nie zdecyduje się na pozalegislacyjne, radykalne działania. Żurek mówi o ustawie, która sprawę tzw. neosędziów rozwiąże. Tyle tylko, że idąc tą drogą, napotka na ten sam problem co Bodnar (np. w sprawie KRS), jego aktywność legislacyjna rozbije się o podpis prezydenta. Bo to, że Nawrocki i Żurek będą współpracować w tej kwestii, wydaje się naiwnością, a bez zmian ustawowych nie da się wiele zrobić.

Euforia po nominacji Żurka może zgasnąć

Nowy minister zdaje sobie z tego sprawę. Czy swoimi zapowiedziami kupuje sobie czas, wystawia weksel bez pokrycia? Czy też wejdzie w „pozaustawowy tryb”, kreując rzeczywistość w oparciu o uchwały i europejskie orzecznictwo?

Wiary temu nie daję. Raczej maksymalnie wykorzysta swoje kompetencje, jako nadzorca sądownictwa i prokurator generalny. Choć patrząc na sylwetkę i drogę krakowskiego sędziego oraz olbrzymią presję ze strony tych, którzy wynieśli go na stanowisko, wszystkie scenariusze są dziś możliwe. Żurek musi działać jednak szybko, bo euforia, związana z jego nominacją, błyskawicznie może przerodzić się we frustrację.