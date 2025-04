Rafał Trzaskowski stwierdził podczas debaty w Końskich, że rząd Zjednoczonej Prawicy przygotował "dziurawą politykę" wobec uchodźców. Popierany przez PiS Karol Nawrocki oraz Krzysztof Stanowski zarzucili Trzaskowskiemu, że w kwestii polityki migracyjnej zmienił zdanie.

Kandydaci na prezydenta w debacie prowadzonej przez dziennikarzy TVP, TVN i Polsat odpowiadali na pytanie, czy przed migrantami, którzy od Wschodu i Południa będą próbowali przedostać się do Europy, należy zamykać granice. Trzaskowski powiedział, że to rząd ZP nie był w stanie kontrolować granicy i przygotował "dziurawą politykę dla uchodźców". "My to wszystko dzisiaj naprawiamy" - dodał.

"Widzę, że dzisiaj wylosowała się wersja Rafała Trzaskowskiego, która akurat jest przeciwko wpuszczaniu migrantów. Co jakiś czas coś się zmienia. Cieszę się, bo akurat w tym momencie się zgadzamy" - odpowiedział mu Stanowski.

Również Nawrocki zarzucił Trzaskowskiemu, że niegdyś był miał inne zdanie w kwestii wpuszczania migrantów. Powtórzył, że będzie dążył do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego.

Kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia podkreślił, że polskiej granicy nie można przekraczać w nielegalny sposób. "Musi być szczelna i strzeżona" - dodał.

Kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat oświadczyła, że uchodźcy są w Polsce i podejmują się prac, w których przedsiębiorcy do niedawna nie mogli znaleźć pracownika. Dodała, że rolą polityków jest zadbać o to, by osoby te były sprawdzone, miały szansę się integrować.

Była posłanka SLD Joanna Senyszyn zaznaczyła, że Polska powinna w polityce migracyjnej działać wspólnie z UE. "Musimy być przygotowani na to, by migrantów asymilować" - dodała.

Marek Jakubiak powiedział za to, że Polska musi działać symetrycznie, czyli zamknąć granicę wschodnią i zachodnią.