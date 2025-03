Nowa propozycja podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) ma być gotowa do końca kwietnia. Minister finansów chce, by nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku.

- W tej chwili pracujemy nad nową propozycję podatku od zysków kapitałowych. Mam nadzieję, wejdzie w życie w roku 2025 i sprawi, że inwestycje w Polsce będą rosły. Myślę, że to jest kwestia najbliższych dwóch miesięcy - powiedzmy do majówki" - powiedział w Polsat New minister finansów Andrzej Domański.

Propozycję uregulowania na nowo podatku od zysków kapitałowych MF przedstawiło już kilka miesięcy temu. Spotkała się ona jednak z licznymi uwagami ze strony rynku. W lutym Domański informował, że podtrzymuje plany w zakresie ograniczenia podatku od zysków kapitałowych - tzw. podatku Belki.