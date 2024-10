- Wszystkie projekty inwestycyjne trzeba oceniać przez pryzmat ekonomicznej opłacalności. Te, które straciły na aktualności, trzeba wygaszać - mówi Michał Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Czy ARP staje się pierwszym narzędziem rządu w kreowaniu polityki przemysłowej Polski?

Mam satysfakcję, że ARP wreszcie wkracza na właściwe tory, staje się tym, do czego została powołana. Moim celem jest, żeby to był wehikuł, który będzie wyznaczał kierunek i nadawał wysokie tempo rozwojowi przemysłu w Polsce. Wchodząc do ARP, umówiłem się z ministrem Robertem Kropiwnickim, wiceszefem resortu aktywów państwowych, że to nie będzie spółka, która zajmuje się mikrozarządzaniem, pojedynczymi projektami. Od tego są inne spółki, także te należące do naszej grupy. ARP ma wskazywać obszary makro, szukać szans rynkowych, które jako kraj musimy wykorzystywać.

Pytałem o tę zasadniczą rolę ARP w kontekście pewnej bierności Ministerstwa Przemysłu, które – wbrew nazwie – ogranicza swoje działania do branży energetycznej

Minister przemysłu Marzena Czarnecka wzięła na siebie odpowiedzialność za niezwykle trudny odcinek naszej gospodarki. Branża górnicza przechodzi strukturalne zmiany, spółki górnicze balansują na pograniczu utraty płynności finansowej, niedługo trzeba będzie zagospodarować kilkadziesiąt tysięcy pracowników tego sektora. Wobec kryzysu energetycznego temat górnictwa powrócił na agendę polityczną i gospodarczą w całej Europie, więc działania minister Czarneckiej są niezwykle istotne i trzeba je doceniać. Nie można się więc dziwić, że większość swojej uwagi minister poświęca kopalinom, co nie znaczy, że nie jesteśmy w bieżącym kontakcie w kwestii pozostałych gałęzi polskiego przemysłu.

Chociażby w temacie przebranżowienia górników i absorpcji tej siły pracowniczej w innych branżach przemysłu na Śląsku?

Odpowiednie zagospodarowanie tych ludzi jest niezwykle ważne, bo wobec wyzwań demograficznych niedługo bardzo boleśnie odczujemy braki kadrowe. Chcemy tworzyć na Śląsku biznes i nowoczesne zakłady przemysłowe, które będą mogły korzystać z doświadczeń tych ludzi.

A jakieś konkrety?

Chcemy m.in. stworzyć duży klaster, konglomerat gospodarki obiegu zamkniętego, którego zadaniem będzie odzyskiwanie metali szlachetnych. Mamy już dość zaawansowane plany tego projektu, którego wartość inwestycyjną szacujemy na ok. 460 mln zł. Projekt jest opracowywany przez zespoły specjalistów z ARP i MP.

Chwalicie się, że po sierpniu przychody są o 280 proc. wyższe niż planowane na cały 2024 r. ARP ma zarabiać pieniądze czy jednak jako agencja rządowa ma pełnić funkcję misyjną i przede wszystkim działać na rzecz przemysłu?

ARP ma i zarabiać pieniądze, i odgrywać rolę misyjną, trzeba to właściwie wyważyć. Nie wyobrażam sobie misyjności bez racjonalności. Wszystkie projekty inwestycyjne trzeba oceniać przez pryzmat ekonomicznej opłacalności. Te, które straciły na aktualności – przez postęp technologii, zmiany uwarunkowań rynkowych – trzeba po prostu wygaszać. Nie ma co się obrażać, jeśli rynek pewne dotychczasowe założenia weryfikuje negatywnie. Są w Polsce pewne branże i zakłady, które na siłę od lat próbujemy ratować, dosypując tam kolejne miliony czy miliardy złotych. Ale to jest oszukiwanie podatników i załóg, które tam pracują. Taki zakład trzeba wygasić.

W grupie ARP jest kilka spółek w różnych fazach upadłości i procesów naprawczych. Będzie miał pan odwagę zgasić im światło?

Środki, które wydalibyśmy na sztuczne podtrzymywanie działalności, trzeba przeznaczyć na reorganizację takich fabryk. Nie możemy kontynuować praktyk, w których proces upadania zakładu trwa np. 10 lat, a jedyne zasoby, jakie tam zostały, to zarząd i kilka osób wokół, które pobierają jeszcze wynagrodzenie. Praktyka pokazuje, że nierentowane zakłady czy spółki trzeba wygaszać – albo likwidować całkowicie, albo zmieniać profil ich działalności. I takiego podejścia, z szacunku dla publicznych pieniędzy, będziemy się w ARP trzymać.

Co dalej ze specjalnymi strefami ekonomicznymi – ten model przyciągania kapitału zagranicznego ma jeszcze sens po 20–30 latach wolnego rynku?

SSE od lat sprawdzają się na całym świecie i niczego mądrzejszego nikt dotąd nie wymyślił. Nie powinniśmy się dzisiaj zastanawiać nad samą instytucją stref ekonomicznych, tylko nad czynnikami, które stanowiłyby naszą dodatkową przewagę względem innych rynków. Dziś nie walczymy o inwestorów zagranicznych już tylko z krajami regionu, bo konkurencja ma charakter globalny. Przewagi, które do tej pory mieliśmy, już się wypłaszczają, np. koszty pracy. Dziś kluczem do rozwoju przemysłu i atrakcyjności SSE są niskie koszty energii. Tego szukają światowe firmy i inwestorzy. Wygra ten, kto będzie miał niskie, stabilne, przewidywalne koszty energii.

Czy w takim razie nadal potrzebujemy zachęt, ulg podatkowych, grantów, żeby ściągać inwestycje?

Cały świat stosuje te mechanizmy i one muszą zostać, żebyśmy nie wypadli z kręgu zainteresowania kapitału zagranicznego. To istotny argument, który jednak trzeba wzbogacić o kolejny – tanią energię. Przy rosnących kosztach pracowniczych i wyzwaniach demograficznych gros firm przechodzi na procesy automatyzacji i robotyzacji produkcji. To wymaga ogromu energii, nie tylko w przypadku przemysłu ciężkiego, lecz także przemysłu wysokich technologii. To jest kierunek, w którym jako państwo musimy zmierzać, żeby zapewnić rozwój przemysłu w Polsce. Dlatego taki duży nacisk kładziemy w ARP na rozwój OZE. ©℗