Na początku lipca rozstrzygnięto przetarg na dostawę 10 tysięcy szelek do przenoszenia wyposażenia oporządzenia dla wojska. Kosztują one blisko 20 milionów złotych. Nie wiadomo jednak, co wojsko będzie robić z szelkami, które nie chronią życia i zdrowia żołnierzy. Szelki tego typu są alternatywą dla kamizelek do przenoszenia oporządzenia - jednakże ich minusem jest brak miejsca na płyty balistyczne.

Na początku lipca rozstrzygnięto przetarg ogłoszony przez 3 Regionalną Bazę Logistyczną na szelki do przenoszenia oporządzenia 988B/MON. Podzielone na 4 zadania, razem daje trochę ponad 10 tysięcy sztuk. Przetarg wygrało konsorcjum Bogmar BB i JOAN Nowicki produkujące odzież ochronną.

Lubawa dla polskiej armii

Szelki wz. 988B/MON to nowy wzór bazujący na tzw. "lubawce", czyli kamizelce-piórniku stworzonej jeszcze do przenoszenia magazynków do KBK AKMS, czyli zmodernizowanej wersji rosyjskiego karabinku Kałasznikowa. Tego typu wyposażenie jest zmorą polskiej armii - niewygodne, bez płyt balistycznych, niedostosowane nawet do przenoszenia elementów potrzebnych na współczesnym polu walki. Nowe szelki według tego wzoru są jednak konstrukcyjnie nieco odmienne. Według przetargu mają zawierać poniższe elementy:

Pas biodrowy z szelkami nośnymi;

Panel piersiowy z szelkami nośnymi;

Ładownica na magazynki do broni długiej;

Ładownica na magazynki do broni krótkiej;

Ładownica na granat;

Ładownica na radiostację;

Ładownica administracyjna;

Ładownica cargo;

Ładownica na apteczkę;

Ładownica na drobne przedmioty;

Worek zrzutowy;

Zestaw łączników do panelu piersiowego.

Całość zamówienia na 10 330 kompletów szelek będzie kosztować około 18,2 mln zł. Jedne szelki z oporządzeniem kosztują więc ok. 1750 zł.

Oficer: To kpina z wojska kupować sprzęt bez balistyki

Niestety, pomimo zmian jakie dokonano w konstrukcji szelki te nie są dostosowane do noszenia wkładów balistycznych chroniących życie ludzkie. To właśnie w poprzedniej wersji rozwojowej tego wyposażenia został ugodzony prymitywną włócznią sierżant Mateusz Sitek, który zmarł na granicy.

Zapytaliśmy więc Agencję Uzbrojenia w jakim celu i dla jakich wojsk w 2024 roku kupowane są tego typu kamizelki, jednak do momentu publikacji odpowiedzi nie uzyskaliśmy.

-To, że wojsko kupuje sprzęt bez balistyki to kpina z żołnierzy. Mówi się, że: "Bez Lubawy nie ma zabawy", ale to jest śmiech przez łzy. Co prawda zdarzały się sytuacje, gdzie kamizelka tego typu była zawieszana na zewnątrz kamizelki balistycznej, która nie przenosiła oporządzenia. Ale było to w Afganistanie 20 lat temu i z pewnością tamte kamizelki straciły już dawno swój resurs. - mówi nam anonimowo oficer Wojska Polskiego. - Za tą kasę można byłoby kupić znacznie lepsze sprzęty.

Za te same pieniądze można było kupić kamizelki z balistyką?

Sprawdziliśmy - popularna w wojsku kamizelka balistyczna KWM-01 to koszt około 900 złotych, w zestawie tylko z ładownicami. Polskie chest ringi (chroniące kluczowe organy żołnierza) od Maskpolu to wydatek 500 złotych, zaś w konfiguracji podobnej do zamówionych przez 3RBlog - około 800 złotych. Ceny są bez płyt balistycznych, ale ww. kamizelki mają możliwość ich przenoszenia, zaś koszt osłony waha się od niecałych 200 złotych do 1000. W cenie "nowej Lubawy" prawdopodobnie udałoby się kupić kamizelkę chroniącą życie, a nie tylko zestaw do przenoszenia magazynków, radia i apteczki.