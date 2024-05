– Telewizja Polska identyfikuje się z interesami państwa, państwo ma określoną władzę, a władza ma określony mandat. W związku z czym telewizja publiczna za moich czasów TVP zapewniała władzy państwowej komunikację ze społeczeństwem, bo z tym wiązał się interes państwa – mówi w rozmowie z DGP były prezes TVP Jacek Kurski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Według Jacka Kurskiego jego działalność w TVP opierała się na zapewnianiu niezależności „w sensie możliwości normalnego funkcjonowania”. – Za prezesury Juliusza Brauna telewizja była petentem, nie była traktowana przez polityków poważnie, przez co uległa zapaści. Wyniki od 2006 do 2016 r. pokazują, że kanały TVP zaliczyły ogromny zjazd w oglądalności. Nikt nie traktował Juliusza Brauna czy Janusza Daszczyńskiego poważnie. Dopiero osoba ze świata polityki – twardy polityk z doświadczeniem, nazwiskiem, ale też wizją i pomysłem – która jest po imieniu z każdą ważną osobą w naszym kraju, mogła zapewnić ten instytucji podstawowe narzędzia do funkcjonowania. Wszystkie opowieści, że jakiś profesor czy autorytet moralny będzie dobrym prezesem telewizji są bardzo naiwne. Tacy ludzie są zazwyczaj bardziej ulegli, tylko że za fasadą niezależności. A tu potrzeba twardej ręki – wskazuje były wiceminister kultury w rozmowie z DGP.

Jak tłumaczył, „gdyby w Polsce było tak, że inni uczestnicy rynku zachowywaliby się w sposób bezstronny, to można by uznawać, że telewizja publiczna też taka powinna być”. – Tylko rzeczywistość była inna. Wszyscy głowni uczestnicy rynku byli przeciwko obozowi konserwatywnemu w Polsce – stwierdził były szef TVP.

W rozmowie Jacek Kurski ujawnił swoje plany wobec sprawowania mandatu europosła. Jak przyznał, chce walczyć m.in. z polityką klimatyczną. – To szaleństwo numer jeden. W Brukseli ubzdurano sobie, że Europa, która odpowiada za jedyne 7 proc. emisji dwutlenku węgla w skali świata, ma zarżnąć własną gospodarkę, żeby walczyć o pół czy stopień temperatury na kuli ziemskiej mniej, co jest niewykonalne. To jest dom wariatów – przekazał polityk PiS.

