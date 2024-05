Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym już za nami. Był to drugi po egzaminie z języka polskiego sprawdzian, do którego zasiedli tegoroczni maturzyści. Jak wyglądały arkusze egzaminacyjne? O tym przekonamy się koło godziny 14.00, kiedy CKE opublikuje arkusze. Zaraz po publikacji arkuszy do maturalnych zadań z matematyki zasiądą współpracujący z nami eksperci z „Matematyka Gryzie”, którzy przygotują propozycje odpowiedzi. Arkusze i odpowiedzi na maturalne pytania znajdziecie w niniejszym tekście, poniżej.

Przypomnijmy, że matury 2024 potrwają do 25 maja, a dzisiejszy egzamin z matematyki nie był jedynym, który będzie miał w tym czasie miejsce. Przed częścią maturzystów są bowiem jeszcze egzaminy z matematyki na poziomie rozszerzonym (15 maja) oraz w języku obcym (24 maja). Dla tych, którzy z ważnych powodów nie pojawić się na egzaminie 8 maja jest jeszcze termin dodatkowy.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w terminie dodatkowym odbędzie się we wtorek 4 czerwca o godz. 9:00. Jakie inne terminy maturalnych egzaminów z matematyki warto jeszcze zapamiętać?

We wtorek 11 czerwca o godz. 9:00 odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jest to dodatkowy termin tego egzaminu. We wtorek 20 sierpnia o godz. 9:00 rozpocznie się zaś pisemna część egzaminu poprawkowego.

Matura z matematyki 2024. Co znajduje się w arkuszach egzaminacyjnych?

Z informacji podanych przez CKE wiemy, że podstawowymi umiejętności, które należy wykazać podczas egzaminu maturalnego z matematyki, są:sprawność w wykonywaniu działań matematycznych,umiejętność korzystania z informacji oraz ich tworzenia, interpretacja różnych reprezentacji matematycznych oraz zdolność do logicznego rozumowania i argumentowania.

O tym, jak dokładnie wyglądają dzisiejsze arkusze z matematyki, przekonamy się dopiero koło godziny 14.00. Wtedy bowiem Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikuje arkusze egzaminacyjne na swojej stronie. Zaraz po ich publikacji znajdziecie je także w niniejszym tekście, poniżej.

Matura 2024. Kolejne egzaminy jeszcze w tym tygodniu

W czwartek odbędą się maturalne egzaminy z języków obcych nowożytnych. 9 maja maturzyści przystąpią do najważniejszych w swoim dotychczasowym życiu sprawdzianów z języka angielskiego (godz. 9.00), języka francuskiego (godz. 14:00 ), hiszpańskiego (godz. 14:00), niemieckiego (godz. 14:00), rosyjskiego (godz. 14:00) oraz języka włoskiego. Wszystkie egzaminy odbędą się na poziomie podstawowym.

W piątek 10 maja odbędą się dwa kolejne egzaminy maturalne. O godz. 9:00 maturzyści zmierzą się z wiedzą o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14:00 z językiem niemieckim na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym.

Harmonogram kolejnych egzaminów pisemnych w ramach matur 2024

13 maja (poniedziałek) g. 9:00 - język angielski (pr, pd), g. 14:00 – filozofia (pr)

14 maja (wtorek) g. 9:00 – biologia (pr), g. 14:00 - język rosyjski (pr, pd)

15 maja (środa) g. 9:00 – matematyka (pr), g. 14:00 - język francuski (pr, pd)

16 maja (czwartek) g. 9:00 – chemia (pr), g. 14:00 - historia muzyki (pr)

17 maja (piątek) g. 9:00 – geografia (pr), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (pp)

20 maja (poniedziałek) g. 9:00 - język polski (pr), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (pr)

21 maja (wtorek) g. 9:00 – historia (pr), g. 14:00 - język hiszpański (pr, pd)

22 maja (środa) g. 9:00 – informatyka (pr), g. 14:00 - historia sztuki (pr)

23 maja (czwartek) g. 9:00 – fizyka (pr), g. 14:00 - język włoski (pr, pd)

24 maja (piątek) g. 9:00 - matematyka (pp), g. 10:35 - geografia (pr), g. 12:10 - chemia (pr), g. 13:45 - fizyka (pr), g. 15:20 - biologia (pr), g. 16:55 - historia (pr) w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

Legenda: pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, pd – poziom dwujęzyczny

Matura 2024. Terminy dodatkowe i termin poprawkowy