Do 19 lutego potrwają, prowadzone przez MEN, prekonsultuje zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które mają obowiązywać od nowego roku szkolnego. Według obecnej propozycji zmian w programie historii przekazywanej w liceach ogólnokształcących i technikach z treści nauczania w zakresie podstawowym wypadłby punkt dotyczący genezy powstania wielkopolskiego 1918–1919 oraz jego znaczenia dla odrodzenia się państwa polskiego i obrony jego niepodległości w 1920 r. Nadal omawiany byłby proces kształtowania się polskiej granicy z Niemcami, z uwzględnieniem powstania wielkopolskiego, powstań śląskich i plebiscytów.

Podstawa programowa bez wątków upamiętniania Powstania wielkopolskiego

Z zakresu rozszerzonego wypadłby z kolei punkt dotyczący sposobów upamiętnienia heroizmu Polaków na przykładzie m.in. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919. W zakresie rozszerzonym pozostałyby treści związane z fenomenem powstania wielkopolskiego 1918–1919 i jego znaczeniem dla przebiegu walk o granice i niepodległość Polski.

Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podało treść apelu, który w tej sprawie marszałek Marek Woźniak wysłał do minister edukacji Barbary Nowackiej. Samorządowiec zaznaczył w nim potrzebę "zachowania przekazu o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 w zasadniczym obszarze podstawy programowej".

"W ocenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest to kluczowa wiedza umożliwiająca młodym Polakom zrozumienie zagadnień z zakresu historii odradzającej się Rzeczypospolitej po okresie zaborów. Uważamy bowiem, że bez omówienia przebiegu i wpływu tej zwycięskiej insurekcji na kształt zachodniej granicy Polski po 1918 roku, gospodarczy rozwój kraju czy militarną odbudowę armii, obraz Rzeczypospolitej w dwudziestoleciu międzywojennym nie będzie rzetelny i kompletny" - zaznaczył Woźniak.

Marszałek Wielkopolski o działaniach samorządu

Marszałek podkreślił, że samorząd regionu od ponad 20 lat próbuje "wszelkimi metodami" propagować w kraju przekaz dotyczący powstania. W tym kontekście wymienił m.in. oficjalne obchody kolejnych rocznic wybuchu insurekcji organizowane zarówno w Wielkopolsce, jak i w Warszawie. Wspomniał o licznych konkursach, koncertach, kampaniach edukacyjnych i promocyjnych, także ogólnopolskich. Przypomniał również, że od 2021 r., po jednogłośnej decyzji Sejmu, 27 grudnia jest obchodzony Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

"Wszelkie nasze działania, skierowane zarówno do młodzieży, jak i innych grup społecznych, mające na celu zwiększenie wiedzy i uświadomienie rodakom znaczenia tego powstania dla historii kraju nie będą jednak wystarczające, jeśli informacji o Powstaniu Wielkopolskim zabraknie w procesie edukacji" - podkreślił samorządowiec.

Powstanie wielkopolskie

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Za dzień jego zakończenia uznaje się 16 lutego 1919 r., kiedy to Niemcy i państwa ententy podpisały rozejm w Trewirze. Do nowego rozejmu dodano korzystne dla Polski postanowienia dotyczące zakończenia konfliktu polsko-niemieckiego, w szczególności powstania wielkopolskiego. Ostatecznie przynależność Wielkopolski do Rzeczypospolitej potwierdził zawarty 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski.

Nowe święto państwowe

Od 2021 roku 27 grudnia przypada Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto to upamiętnia zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918–1919. Sejm przyjął ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe 1 października, a 28 października jednogłośnie poparł ją Senat. Ustawa była inicjatywą ustawodawczą prezydenta Andrzeja Dudy. Stanowiła odpowiedź na głosy przedstawicieli społeczności, działaczy patriotycznych oraz władz samorządowych z Wielkopolski.

Z pomysłem ustanowienia święta państwowego wyszły wspólnie: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Fundacja Zakłady Kórnickie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.