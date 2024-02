Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych na rozpoczynającym się posiedzeniu – powiedział ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski. Dodał, że według prognoz Pekao RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie co najmniej do końca roku. W ubiegłym roku RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe: we wrześniu o 0,75 pkt. proc. oraz w październiku o 0,25 pkt. proc. Łącznie RPP w 2023 r. obniżyła stopy procentowe o 1 pkt. proc.

We wtorek rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

„RPP nie zmieni stóp procentowych"

„RPP nie zmieni stóp procentowych. Nie sądzimy, aby ostatnie słabe dane z gospodarki w IV kwartale były czynnikami, które coś zmienią w funkcji reakcji Rady” – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

Dane GUS

GUS w ubiegłym tygodniu opublikował wstępne dane o wzroście PKB w 2023 r. Według urzędu wzrost gospodarczy w ubiegłym roku sięgnął 0,2 proc., co było wynikiem gorszym od oczekiwań ekonomistów.

„Nasza prognoza – która jest dość odmienna od konsensusu ekonomistów – zakłada, że RPP przez co najmniej cały 2024 rok utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. RPP zobaczy w marcowej projekcji zapewne dalszy spadek inflacji w krótkim okresie, nawet do 2,5 proc. w marcu – czyli znajdzie się w celu. Jednak spadek inflacji do takiego poziomu będzie przejściowy” – stwierdził ekonomista Banku Pekao.

Inflacja odbije

Dodał, że potem inflacja odbije ze względu na rezygnację z zerowego VAT na żywność, co - według oceny banku - nastąpi z początkiem II kw. 2024 r., oraz co najmniej częściowego odmrożenia cen energii, co nastąpi z początkiem II półrocza 2024 r.

„Spadek inflacji w pobliże celu NBP będzie tymczasowy, RPP nie będzie na niego reagować. Rada pozostawi stopy procentowe niezmienione, mając w perspektywie przyspieszenie inflacji w II połowie roku oraz silniejsze odbicie konsumpcji niż prognozowano jeszcze w listopadzie. Okno do obniżek stóp, i tak krótkie z uwagi na trajektorię inflacji i wzrostu gospodarczego, w najbliższych kwartałach nie będzie więc wykorzystane” – ocenił Łuczkowski.

Stopy procentowe

Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc. W ubiegłym roku RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe: we wrześniu o 0,75 pkt. proc. oraz w październiku o 0,25 pkt. proc. Łącznie RPP w 2023 r. obniżyła stopy procentowe o 1 pkt. proc.