Trzy projekty uzdrowienia KRS, atom w gminie Choczewo i stanowcze „nie” dla podniesienia wieku emerytalnego – to deklaracje resortów zawarte w odpowiedziach na pytania posłów. Dotarliśmy do wszystkich dokumentów

W trakcie debaty nad exposé Donalda Tuska posłowie zadali 163 pytania (z czego 149 merytorycznych). Choć premier zapowiedział, że ustosunkuje się do nich pisemnie w ciągu tygodnia, faktycznie parlamentarzyści dostali odpowiedzi dopiero w połowie stycznia. Odpowiedzialność za ich udzielanie została przerzucona na poszczególne ministerstwa. DGP poznał treść wszystkich odpowiedzi. I choć wiele z nich to tylko ogólniki w stylu „premier wspiera resorty”, część zdradza nieco konkretów, jeśli chodzi o najważniejsze kierunki polityki państwa.

Konkretne zapowiedzi

Trzy projekty na uzdrowienie KRS. Tomasz Zimoch (PL 2050) pytał o to, jak premier zamierza uzdrowić Krajową Radę Sądownictwa. W odpowiedzi minister sprawiedliwości przyznał, że będzie to przedmiotem konsultacji. Dodał również, że pierwsze kroki już zostały podjęte – mowa o sejmowej uchwale z 20 grudnia w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego oraz o spotkaniu z przedstawicielami środowisk sędziowskich, które miało miejsce 18 grudnia. MS ma też na biurku trzy projekty ustaw o KRS przygotowane przez różne środowiska (w tym senatorów X kadencji) oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekty te mają się stać podstawą prac legislacyjnych resortu.

Zadłużenie stop. W odpowiedzi dla posłów MF obiecało, że rząd będzie przeciwdziałał nadmiernemu zadłużaniu Polski. Chce się trzymać limitu 60 proc. PKB dla państwowego długu publicznego i deficytu 3 proc. sektora instytucji rządowych i samorządowych. MF ma też przedstawić w kwietniu Aktualizację Programu Konwergencji (APK). Jak zapowiada, na jej mocy relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 39,1 proc. w 2023 r., a następnie wzrośnie do 42,5 proc. w 2024 r. MF zapowiedział również powołanie rady ds. fiskalnych niezależnie od wymogów prawa europejskiego (obecnie w UE trwają dyskusje nad wprowadzeniem takiego obowiązku). Z odpowiedzi MF wynika, że na razie możemy zapomnieć o obniżeniu podatku VAT. Do stawek 22 i 7 proc. wróci, kiedy wydatki na obronność będą mniejsze bądź równe 3 proc. PKB.

Atom w Choczewie. W odpowiedzi na poselskie pytania minister klimatu potwierdziła, że rząd zamierza budować elektrownię w gminie Choczewo. Przyznała też, że uruchomienie pierwszego reaktora zaplanowano na rok 2033. W odpowiedzi nie ma mowy o żadnych wątpliwościach dotyczących tej inwestycji. Jeśli chodzi o atom, poseł Ryszard Bartosik z PiS pytał, czy również spółki PGE i ZE PAK będą budowały elektrownię. Uzyskał potwierdzenie, że „realizacja projektu wpisuje się w plany rządu w zakresie rozwoju energetyki jądrowej”.

Wojna z odpadami. Minister Hennig-Kloska zapewniła też, że resort rozpocznie prace nad przygotowaniem polskiej strategii w zakresie biogazu. Posłowie interesowali się również nielegalnymi składowiskami odpadów. W odpowiedzi można przeczytać, że GIOŚ zidentyfikował 214 takich miejsc, a rząd jeszcze w grudniu przeznaczył na ich likwidację dodatkowe 153 mln zł. Minister środowiska zapowiedziała też prace nad przepisami, które utrudniłyby powstawanie takich składowisk w przyszłości i ułatwiały ich usuwanie. Na razie jednak bez szczegółów. W odpowiedziach dla posłów można też znaleźć informację, że rząd weźmie udział w pracach nad nową unijną dyrektywą w sprawach jakości powietrza atmosferycznego i czystszego powietrza dla Europy.

Infrastruktura. Posłowie zadali wiele pytań dotyczących infrastruktury. Resort Dariusza Klimczaka potwierdził, że takie inwestycje jak polski odcinek Via Carpatia czy port w Świnoujściu nie są zagrożone. MI zapewnia także, że nadal będą się toczyć prace nad projektami związanymi z budową zaplecza dla farm wiatrowych na Bałtyku – w tym w Porcie Gdańsk, gdzie jest budowany terminal instalacyjny, który będzie pełnił rolę głównego takiego obiektu w Polsce. W ocenie MI sektor wiatrowy ma też być szansą dla spółki Polskie Linie Oceaniczne, które już kupują jednostki serwisowe, m.in. dla dewelopera morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.

Minister podtrzymuje też plan budowy Odrzańskiej Drogi Wodnej, który został przyjęty w październiku ub.r. Zaznacza jednak, że realizacja projektu jest uzależniona od możliwości pozyskania funduszy w ramach Polityki Spójności 2021–2027.

Pieniądze dla rodzin. Kilkoro posłów w czasie debaty po exposé interesowało się dalszymi losami programu 800+. Kierownictwo resortu rodziny zapowiada, że nie planuje w tym aspekcie żadnych zmian. Prace legislacyjne mają natomiast dotyczyć podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Minister ds. polityki senioralnej zapowiedziała z kolei, że przedstawi propozycję wprowadzenia bonu na opiekę nad osobami starszymi w miejscu zamieszkania. Marzena Okła-Drewnowicz stanowczo podkreśliła także, że rząd nie ma planów podniesienia wieku emerytalnego.

Tak, ale..

Nie na wszystkie pytania udzielono tak konkretnych odpowiedzi. Na przykład o kwotę wolną od podatku pytało kilku posłów. Ministerstwo Finansów przyznało co prawda, że postulat podniesienia jej do 60 tys. zł zasadniczo pozostaje aktualny, tyle że wcześniej są potrzebne „stosowne analizy”, audyt finansów publicznych, a także gotowość systemów IT, które muszą taką zmianę uwzględnić. Kiedy się to stanie? W odpowiedziach nie było o tym mowy.

Konkretnych odpowiedzi resorty nie udzieliły niestety w przypadku dwóch kluczowych projektów infrastrukturalnych – Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz programu energetyki jądrowej. „Dalsze decyzje co do ewentualnego kształtu projektu związanego z CPK zostaną podjęte po przeprowadzonym audycie, analizie finansowej przedsięwzięcia oraz na podstawie rekomendacji wypracowanych przez nowego Pełnomocnika Rządu ds. CPK” – wyjaśnia tylko MI w odpowiedzi na pytanie.

Niemal żadnych konkretów nie ma za to w odpowiedziach, jakich udzielił MON. Posłowie pytali m.in. o jednostkę w Suwałkach czy zakupy zbrojeniowe. Wiceminister Paweł Bejda, który odpowiadał na ich wątpliwości, odwoływał się głównie do ogólników – „zamierzamy rozwijać siły zbrojne”.

100 zmarnowanych szans. Do zadawania pytań premierowi zgłosiło się ponad 250 posłów. Około 100 z nich postanowiło wykorzystać swoją minutę, by wygłosić jakieś oświadczenie. Niektórzy chwalili rząd PiS, inni dziękowali nowemu premierowi. ©℗