Odblokowanie środków z KPO, zreformowanie systemu ochrony zdrowia i wymiaru sprawiedliwości – to sprawy, którymi w pierwszej kolejności powinna się zająć nowa koalicja rządząca. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż United Surveys dla DGP i RMF FM. Ankietowani mogli w nim wybrać trzy ich zdaniem najważniejsze kwestie z przygotowanej listy.

Na dalszych miejscach znalazły się: wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku (60 tys. zł), kontynuowanie wielkich projektów infrastrukturalnych i zmiany w mediach publicznych. A na końcu listy kwestie, do których nowa koalicja… właśnie się zabrała – rozliczenie rządów PiS (co piąty badany) i zapewnienie państwowego dofinansowania in vitro (niecałe 9 proc.).

Dla zwolenników KO najważniejszą sprawą są zmiany w sądach i prokuraturze (85 proc. wskazań), dla sympatyków Lewicy i Trzeciej Drogi odblokowanie KPO (odpowiednio 86 proc. i 68 proc.), a dla wyborców PiS kontynuowanie takich inwestycji jak CPK i elektrownie atomowe. Przedstawiciele nowej większości patrzą jednak na te wyniki optymistycznie. – Sondaż oddaje nasze zamiary, w tej kolejności chcemy realizować nasze cele. Poczekajmy na nowego premiera i ministrów – mówi Robert Kropiwnicki z KO. A Dariusz Standerski z Lewicy dodaje, że „od pierwszego dnia po zaprzysiężeniu nowego rządu, będziemy robić wszystko w kierunku odblokowania i mądrego wydania środków z KPO”. Na razie trwa oczekiwanie na zakończenie prac „dwutygodniowego” rządu Mateusza Morawieckiego, by móc błyskawicznie powołać rząd Donalda Tuska. – Spodziewajcie się go 11 grudnia, a jeżeli czas na to nie pozwoli, to 12 grudnia – zapowiedział w piątek lider KO.

Tego samego dnia prezydent Duda, pytany o zaprzysiężenie gabinetu Tuska, zapewnił, że nie będzie tego „przeciągał i opóźniał”. Nie będzie też miała znaczenia rekomendacja byłych już członków komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich, by nie powierzać funkcji związanych z bezpieczeństwem państwa Tuskowi i kilku jego ministrom. Na razie plan zakłada, że 11 grudnia o godz. 10 premier Morawiecki wygłosi exposé, a ok. godz. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Następnie marszałek ogłosi przerwę, w której będzie oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku. ©℗