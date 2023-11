W piątek o godz. 11:00 marszałek Sejmu Szymon Hołownia przybył do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

O spotkaniu poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik mówił wtedy, że Szymon Hołownia zwrócił się o takie spotkanie.

"Drzwi Pałacu prezydenckiego są otwarte, co prezydent wielokrotnie mówił" - zaznaczył minister.

Podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą marszałkowi towarzyszy Jacek Cichocki, który będzie nowym szefem Kancelarii Sejmu. Obecna jest też szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

W czwartkowym orędziu telewizyjnym Hołownia informował, że udaje się do prezydenta Andrzeja Dudy, "by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia rządu, który zaraz zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków: obniżeniem kosztów życia, zapewnieniem bezpieczeństwa".

Hołownia zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami w piątek, że po spotkaniu z prezydentem wypowie się dla mediów.

"Oczywiście nie zdradzając żadnych tajemnic naszych rozmów, tylko mówiąc w sposób bardziej ogólny" - podkreślił.

Pytany o cele spotkania z prezydentem marszałek Sejmu wskazał na "zapoznanie się w nowej funkcji".

"Przekonanie się, jakie są możliwości, jak pan prezydent widzi naszą współpracę, swoją z parlamentem, z Sejmem. Będę też pokazywał panu prezydentowi perspektywy, które w ocenie mojej, ale też wielu osób w tej izbie, wskazują, że należy przyspieszyć z daniem Polsce sprawnie funkcjonującego rządu. Nie wiem, czy pan prezydent to przyjmie, ale na pewno o tym też będziemy rozmawiać" - dodał Hołownia.(PAP)

