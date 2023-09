Branża prywatnych usług medycznych zmaga się z zadłużeniem sięgającym 172 mln zł i mimo że ceny pakietów medycznych rosną, to rośnie też liczba dłużników - jest ich 2849, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów BIG.

"Mimo wzrostu liczby klientów, prywatnych i instytucjonalnych, zadłużenie branży wynosi 172 mln zł. 2849 medyków ma nieopłacone faktury wobec swoich wierzycieli. Średnio na jeden prywatny zadłużony gabinet lekarski przypada ponad 60 tys. zł długu. Zaległości te jednak nie maleją, jak mogłoby się wydawać, ale rosną. W zeszłym roku było ich o 10 mln mniej niż obecnie. Nie pomaga w tym wysoka inflacja i podwyżki stóp procentowych, które podrożyły raty kredytów i leasingów" - powiedział prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Najbardziej zadłużone są prywatne gabinety medyczne z województwa mazowieckiego - mają prawie 43 mln zł przeterminowanych zobowiązań finansowych. Drugie miejsce należy do województwa śląskiego (22 mln zł), a na trzecim miejscu znajduje się Wielkopolska z łącznym długiem ponad 17 mln zł, podano.

Niemal 69 mln zł branża medyczna jest winna wtórnym wierzycielom, czyli firmom windykacyjnym i funduszom sekurytyzacyjnym. Prawie 1/3 całego zadłużenia zalega bankom komercyjnym - to ponad 56 mln zł. Firmom oferującym usługi leasingowe, prywatne placówki lekarskie muszą zwrócić ponad 17 mln zł.

"Placówki i lekarze prowadzący prywatną praktykę medyczną posiłkują się kredytem i leasingiem, aby wyposażyć gabinety w sprzęt, meble i oprogramowanie, a także finansują w ten sposób zakup samochodów. Nie muszą ponosić jednorazowo wysokich kosztów, co jest dla nich korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza na początku działalności. Od poziomu zaawansowania sprzętu zależy bowiem jakość diagnozy i szybkość leczenia pacjenta. Nie zawsze jednak udaje się medykom zrównoważyć przychody z działalności z kosztami jej prowadzenia i pojawiają się problemy z uregulowaniem zobowiązań. Trzeba też wziąć pod uwagę, że kolejne podwyżki stóp procentowych miały wpływ na wzrost kosztów kredytów i leasingu. I właśnie te niezapłacone raty leasingowe oraz kredytowe najbardziej ciążą właścicielom prywatnych gabinetów" - powiedział prezes.

Według KRD, wśród zadłużonych przedsiębiorstw blisko 3/4 stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze, które mają 127,4 mln zł długu. Spółki prawa handlowego stanowią 27%, a ich zadłużenie wynosi 44,6 mln zł.

Placówki medyczne same też mają swoich dłużników. Inne firmy i konsumenci są im winni prawie 6,5 mln zł, z czego 4,2 mln należy do przedsiębiorstw i instytucji, a 2,3 mln zł do konsumentów.

KRD BIG podał też, że w 2022 roku prywatne wydatki na ochronę zdrowia stanowiły 1/4 wszystkich wydatków na służbę zdrowia. Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, na koniec pierwszego półrocza 2023 r. w Polsce na taki wydatek chętnych było 4,56 mln osób wobec nieco ponad 4 mln w III kwartale 2022 r. Jak podaje portal Mediccentre.pl, w 2022 roku ceny prywatnych pakietów zdrowotnych wzrosły o 20-30%.

