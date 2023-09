Pacjent powinien mieć możliwość zarezerwowania terminu porady już przy pierwszym kontakcie. Sytuacje, w których pacjent jest odsyłany do podjęcia próby rejestracji w kolejnych dniach, nie powinny mieć miejsca - podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ zaznacza też, że placówki podstawowej opieki mają obowiązek umożliwić rejestrację pacjentów osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia Beata Kopczyńska przekazała PAP w poniedziałek, że w centrali NFZ od początku roku rozpatrzono 150 skarg dotyczących trudności w dostępie do świadczeń. Najczęściej pacjenci skarżyli się na trudności w zarejestrowaniu się do lekarza POZ i AOS (Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej) czy brak kontaktu z placówką.

NFZ przypomina, że pacjent na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej może zapisać się w godzinach pracy placówki osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej. Przychodnia - jak podkreśla Fundusz - jest zobowiązana umożliwić rejestrację pacjentów w wyżej wymienionych formach.

"Pacjenci muszą mieć zapewnioną realną możliwość zapisania się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i uzyskania od niego porady. Nie jest to dobra wola przychodni, a obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” - wskazała rzeczniczka, cytowana w informacji prasowej.

Świadczenia powinny być udzielane pacjentom przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w możliwie najkrótszym terminie. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy placówki. W innych przypadkach świadczenia lekarza rodzinnego są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.

"Sytuacje, w których pacjent jest odsyłany do podjęcia kolejnej próby rejestracji w kolejnych dniach, nie powinny mieć miejsca. Pacjent powinien mieć możliwość zarezerwowania wizyty porady już przy pierwszym kontakcie” – zaznacza rzeczniczka NFZ.

W każdej sytuacji, w której pacjent ma problem z uzyskaniem pomocy medycznej może zwrócić się do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ albo zadzwonić pod bezpłatny numer infolinii NFZ 800 190 590. Każdy taki sygnał – jak zapewnia Fundusz - jest szczegółowo wyjaśniany.

W Centrali NFZ od początku roku rozpatrzono 150 skarg dotyczących trudności w dostępie do świadczeń. "Narodowy Fundusz Zdrowia reaguje na wszystkie sygnały ze strony pacjentów dotyczące ograniczenia dostępności do świadczeń. Każdą sprawę wyjaśniamy indywidualnie. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości placówka medyczna jest zobowiązana do realizacji umów zgodnie z przepisami" – podkreśliła Beata Kopczyńska. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mhr/