W piątek kolejny termin wypłat czternastych emerytur; do kolejnej grupy ponad 1,35 mln emerytów i rencistów trafi 3,08 mld zł – przekazało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Resort przekazał również na portalu X (d. Twitter) do tej pory 14. emerytura trafiła do 3,27 mln emerytów i rencistów.

Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Będzie można otrzymać tylko jedną "czternastkę", a w przypadku renty rodzinnej, kwota "czternastki" zostanie podzielona pomiędzy wszystkich uprawnionych po równo.

"Czternastki" nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do "czternastki", np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do "czternastki", np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto .

zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia . Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę.

Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że "czternastka" przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

"Czternastka" jest wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.

Iga Leszczyńska

iga/ sdd/