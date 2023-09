Ponad 4900 szkół nie otrzymało jeszcze laptopów, ponieważ gminy nie odesłały do Centrum Obsługi Administracji Rządowej podpisanych umów. Bez tego nie możemy realizować dostaw - poinformowało w piątek na portalu X Ministerstwo Cyfryzacji.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował w komunikacie opublikowanym na stronie resortu cyfryzacji, że umowy dotyczące przekazania laptopów dla czwartoklasistów w regionach, w których wybrano już wykonawcę, zostały przekazane do organów prowadzących szkoły już w sierpniu.

"Wiele z nich nie odesłało do COAR uzupełnionych i podpisanych umów, dlatego w tych placówkach dzieci nie otrzymały jeszcze laptopów. Dostawcy czekają na znak, mogą przekazać sprzęt w każdej chwili. Nie rozumiem, dlaczego samorządy zwlekają z przygotowaniem i odesłaniem dokumentów, wstrzymując dostawy" - zaznaczył minister.

Cieszyński podkreślił, że z tego powodu laptopów nie otrzymało jeszcze ponad 4900 szkół.

Autorzy komunikatu zaznaczyli, że podobna sytuacja miała miejsce w Krakowie, gdzie samorząd otrzymał umowę 25 sierpnia i do dnia publikacji w Gazecie Wyborczej Kraków artykułu pt. "Laptopy jak kiełbasa" (7 września 2023 r.), umowa nie została podpisana i odesłana do COAR.

"Dopiero w dniu, w którym tekst się ukazał, po godz. 15.00, podpisana umowa została odesłana mailowo, ale nie została prawidłowo wypełniona i COAR odesłał ją ponownie do Krakowa. Sugerowanie, że dostawy nie są realizowane z winy rządu czy dostawców, to manipulacja" - wyjaśniono.

"W regionach, w których przetarg jest rozstrzygnięty, dostawy mogą być realizowane praktycznie z dnia na dzień. Niezrozumiałe jest więc odwlekanie tego w czasie, ponieważ jedynymi pokrzywdzonymi w tej sytuacji są dzieci, które mogłyby zacząć rok szkolny wykorzystując do nauki nowy sprzęt" – podkreślił Cieszyński.

Autorzy komunikatu zachęcili szkoły do tego, żeby jak najszybciej dopełniły formalności. Zachęcili również mieszkańców poszczególnych regionów, którzy mogą interweniować w tej sprawie u lokalnych władz, do zapoznania się z opublikowaną na stronie Ministerstwa Cyfryzacji listą szkół, które nie odesłały umowy do COAR.

Iwona Żurek

iżu/ mir/