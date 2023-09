Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie organizuje Protest Adwokatury. ORA we Wrocławiu „wyraża zaniepokojenie” tym pomysłem.

Zapowiadany protest to pokłosie uchwały Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie z 20 maja br., która zobligowała stołeczną ORA do organizacji marszu przeciwko niegodziwym stawkom wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielanej z urzędu oraz z tytułu świadczenia pomocy prawnej w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Protest rozpocznie się 20 września br.o godz. 12 pod siedzibą warszawskiej ORA, skąd uczestnicy przemaszerują do kancelarii premiera.

„Bardzo liczymy na aktywny udział wszystkich Państwa. Adwokatów zapraszamy do zabrania tóg i wdziania ich na czas przemarszu” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie ORA w Warszawie, podpisanym przez jej dziekana Mikołaja Pietrzaka oraz zastępcę sekretarza Michała Fertaka.

ORA we Wrocławiu zaniepokojona „Marszem Tóg”

Tymczasem na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu ukazał się komunikat, w którym prezydium ORA „wyraża zaniepokojenie” zapowiadanym marszem.

Wrocławska palestra zwraca uwagę, że problem niskich stawek za pomoc prawną świadczoną z urzędu jest przedmiotem rozmów Naczelnej Rady Adwokackiej z Ministerstwem Sprawiedliwości. Jak pisaliśmy w DGP, resort sprawiedliwości zapowiada zrównanie stawek dla pełnomocników z urzędu i z wyboru, na co chce zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie 120 mlnzł. W komunikacie ORA we Wrocławiu, który podpisał jej dziekan Sławomir Krześ wynika, że taka forma protestu może odnieść odmienny skutek od oczekiwanego.

„Ministerstwo Sprawiedliwości może jedynie usztywnić swoje stanowisko” – czytamy. I dalej: „Przede wszystkim jednakże wyrażamy obawę, że bez odpowiedniego przygotowania medialnego, odbiór społeczny marszu może być niekorzystny dla Adwokatury”.

Protest Adwokatury - postulaty ORA w Warszawie

Pierwotnie protest miał dotyczyć kwestii płacowych, ostatecznie stołeczna palestra zdecydowała się sformułować trzy postulaty. Ich brzmienie podajemy za komunikatem prasowym: