Polacy coraz chętniej wysyłają swoje dzieci na płatne korepetycje. Ponad 55 proc. rodziców zamierza zapewnić pociechom dodatkowe lekcje w ciągu roku szkolnego 2023/2024 - tak wynika z badania „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”. Ceny korepetycji są bardzo zróżnicowane. Ich wysokość zależy m.in. od przedmiotu, lokalizacji, poziomu nauczania oraz doświadczenia korepetytora. Ile konkretnie kosztują korepetycje w 2023 r.?

Kiedyś były rzadkością, teraz na korepetycje decyduje się coraz więcej rodziców. Korzystają z nich nie tylko uczniowie przed egzaminami ósmoklasistów czy maturą, ale dzieci i młodzież praktycznie na każdym etapie nauczania. Nawet uczniowie, którzy dopiero rozpoczęli edukację w klasach I-III także pobierają dodatkowe lekcje czytania, pisania czy liczenia. Ile kosztują korepetycje w 2023 r.? Ceny poszły w górę na przestrzeni ostatnich lat.

Korepetycje 2023/2024. Z jakich przedmiotów najczęściej douczamy się?

Jak wynika z raportu „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”, rodzice najchętniej zapewniają swoim dzieciom dodatkowe douczanie z języków obcych. Aż 83 proc. Polaków deklaruje, że wykupi korepetycje z języka angielskiego lub innego języka obcego. Dużą popularnością cieszy się też tradycyjnie matematyka, która wielu uczniom sprawia problemy. A jako że jest to przedmiot egzaminacyjny, to rodzice dbają, aby ich pociechy miały zapewniony dostęp do kogoś, kto wytłumaczy im matematyczne zawiłości.

W roku szkolnym 2023/2024 Polacy najczęściej biorą korepetycje z:

angielskiego lub innego języka obcego (83 proc.)

(83 proc.) matematyki (57 proc.)

(57 proc.) fizyki (16 proc.)

(16 proc.) języka polskiego (9 proc.)

(9 proc.) chemii (6 proc.).

Odsetek rodziców sięgających po płatne korepetycje dla swoich dzieci nie zmienił się znacznie od ubiegłego roku - wtedy planowało je 57 proc. z nich.

Kto może udzielać korepetycji?

Polskie prawo nie reguluje, kto może zajmować się udzielaniem korepetycji. Nie ma żadnych wymogów formalnych dla korepetytorów dotyczących np. wykształcenia czy doświadczenia pedagogicznego. Dodatkowym nauczaniem może zająć się praktycznie każdy. Najczęściej płatnych lekcji udzielają:

nauczyciele (czynni zawodowo lub emerytowani)

studenci

licealiści

pracownicy naukowi uczelni wyższych

inne osoby posiadające wiedzę z danego przedmiotu.

Obecnie na rynku działają specjalne firmy pośredniczące między klientem a korepetytorem. W bazach korepetycji online widnieją setki ofert - można w nich przebierać jak w ulęgałkach.

Czy nauczyciel może udzielać korepetycji swoim uczniom?

Formalnie nie ma takiego zakazu. Karta Nauczyciela nie zabrania wprost udzielania płatnych korepetycji własnym uczniom. Jest to jednak działanie wątpliwe etycznie i może zakończyć się dla nauczyciela postępowaniem dyscyplinarnym. Może bowiem zostać uznane za uchybienie godności zawodu nauczyciela, za co ustawa przewiduje dla nauczycieli kary dyscyplinarne. Dyrektor szkoły może więc wystąpić o postawienie nauczyciela przed komisją dyscyplinarną.

Korepetycje 2023/2024. W jakiej formie? [INDYWIDUALNE, GRUPOWE, ONLINE]

Wybór różnych form dodatkowych lekcji jest ogromny. Najczęściej wybierane są indywidualne zajęcia z korepetytorem, który może poświęcić uczniowi całą swoją uwagę. Rzadziej rodzice decydują się na korepetycje grupowe - te wciąż popularne są w nauczaniu języków obcych. I są też tańsze od indywidualnych.

Korepetycje udzielane mogą być w formie stacjonarnej, a więc w kontakcie uczeń-nauczyciel "na żywo". I jest to zwykle najbardziej pożądana forma pracy z dzieckiem ze względu na bezpośredni kontakt. Istnieją tu dwie opcje dotyczące miejsca udzielania lekcji: w domu korepetytora lub z dojazdem do domu ucznia. Ta druga możliwość wiąże się z wyższą opłatą (nauczyciel wlicza w cene koszt dojazdu).

Od czasów pandemii dużą popularność zyskały też korepetycje zdalne, za pośrednictwem internetu (rzadziej - telefonu). To szczególnie dobra opcja dla uczniów z mniejszych miejscowości.

Zazwyczaj jedna lekcja korepetycji trwa 60 minut. Choć niektórzy nauczyciele organizują krótsze sesje, trwające 45 minut lub 50 minut. Często można też skorzystać z opcji korepetycji trwających 1,5 godziny. Przed wyborem korepetytora zawsze należy upewnić się, za ile czasu spędzonego z dzieckiem płacimy.

Ceny korepetycji 2023/2024. Od czego zależą?

Rozpiętość cen za jedną dodatkową lekcję może być naprawdę duża. Wysokość opłat zależy od wielu czynników. Są to:

popularność przedmiotu - zwykle droższe są korepetycje z przedmiotów ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka, chemia) oraz języków obcych, a tańsze z innych - historii, języka rosyjskiego czy geografii

- zwykle droższe są korepetycje z przedmiotów ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka, chemia) oraz języków obcych, a tańsze z innych - historii, języka rosyjskiego czy geografii poziomu nauczania - innymi słowy - do jakiej szkoły i klasy chodzi uczeń. Tutaj najdroższe są korepetycje dla maturzystów i ósmoklasistów, które przygotowują do egzaminów

- innymi słowy - do jakiej szkoły i klasy chodzi uczeń. Tutaj najdroższe są korepetycje dla maturzystów i ósmoklasistów, które przygotowują do egzaminów doświadczenia i wykształcenia korepetytora - najwięcej kosztują lekcje u egzaminatorów i doświadczonych nauczycieli (często stopień naukowy doktora podbija cenę), taniej zapłacimy za za lekcje u studentów czy licealistów

- najwięcej kosztują lekcje u egzaminatorów i doświadczonych nauczycieli (często stopień naukowy doktora podbija cenę), taniej zapłacimy za za lekcje u studentów czy licealistów formy korepetycji - indywidualne zajęcia "jeden na jeden" z korepetytorem, z dojazdem do domu są droższe od zajęć grupowych i zajęć online

- indywidualne zajęcia "jeden na jeden" z korepetytorem, z dojazdem do domu są droższe od zajęć grupowych i zajęć online lokalizacji - za lekcje z korepetytorem z Warszawy zapłacimy więcej niż za te same lekcje z korepetytorem z małej miejscowości. Korepetytorzy z dużych miast zwykle liczą sobie więcej za usługi

- za lekcje z korepetytorem z Warszawy zapłacimy więcej niż za te same lekcje z korepetytorem z małej miejscowości. Korepetytorzy z dużych miast zwykle liczą sobie więcej za usługi ilość zabukowanych lekcji - to zróżnicowanie najczęściej dotyczy lekcji online za pośrednictwem portali. Rodzice mogą wykupić całe pakiety kilkudziesięciu lekcji, które są zwykle tańsze w przeliczeniu na jedną lekcję niż pojedyncze zajęcia.

Ile kosztują korepetycje w 2023 r.? Zobacz aktualne stawki [CENNIK]

Jak kształtują się ceny korepetycji w 2023 r.? Jak już wspomnieliśmy, są bardzo zróżnicowane. Największe stawki biorą nauczyciele z dużym doświadczeniem za nauczanie na najwyższym poziomie. Oto kilka przykładów cen za dodatkowe lekcje z różnych przedmiotów.

Korepetycje z języka polskiego 2023. Jakie ceny?

Rekordziści - 250 - 300 zł

- 250 - 300 zł Górna granica - 170-150 zł

- 170-150 zł Średnie ceny - 60-70 zł

- 60-70 zł Dolna granica - 20-40 zł

Korepetycje z matematyki 2023. Jakie ceny?

Rekordziści - 380 - 400 zł (matematyka wyższa)

- 380 - 400 zł (matematyka wyższa) Górna granica - 250-350 zł

- 250-350 zł Średnie ceny - 80-100 zł

- 80-100 zł Dolna granica - 30-50 zł

Korepetycje z języka angielskiego 2023. Jakie ceny?

Rekordziści - 250 - 300 zł

- 250 - 300 zł Górna granica - 170-150 zł

- 170-150 zł Średnie ceny - 70-80 zł

- 70-80 zł Dolna granica - 30-40 zł

Korepetycje z chemii 2023. Jakie ceny?

Rekordziści - 300 - 400 zł

- 300 - 400 zł Górna granica - 200 zł

- 200 zł Średnie ceny - 60-80 zł

- 60-80 zł Dolna granica - 30-40 zł

Korepetycje z fizyki 2023. Jakie ceny?

Rekordziści - 300 zł

- 300 zł Górna granica - 200-250 zł

- 200-250 zł Średnie ceny - 70-90 zł

- 70-90 zł Dolna granica - 30-45 zł

Korepetycje z biologii 2023. Jakie ceny?

Rekordziści - 250 - 300 zł

- 250 - 300 zł Górna granica - 180-150 zł

- 180-150 zł Średnie ceny - 50-80 zł

- 50-80 zł Dolna granica - 30-40 zł

Korepetycje z historii 2023. Jakie ceny?

Rekordziści - 300 zł

- 300 zł Górna granica - 120-150 zł

- 120-150 zł Średnie ceny - 50-70 zł

- 50-70 zł Dolna granica - 20-40 zł

Ceny korepetycji. Nauczyciele: "Ceńmy się!"

Na forach nauczycielskich można przeczytać dyskusje nauczycieli na temat dużej rozpiętości cen korepetycji. Wielu pedagogów uważa, że dolne stawki są mocno zaniżone i psują branżę.

Oto jeden z głosów w dyskusji:

Ceńmy się. Skoro lekarz za 15 minut prywatnej porady bierze nawet 300 zł, to dlaczego my mamy pracować godzinę za 50 zł? Coś tu jest nie tak…

W dyskusji można też było przeczytać opinie, że 200 zł za lekcję to jednak za dużo i poza Warszawą czy Krakowem takie stawki "nie przejdą". Zwyczajnie nie będzie chętnych - piszą nauczyciele.

Korepetycje 2023. Ile rodzice chcą wydać na korepetycje?

W minionym roku szkolnym co czwarty rodzic przeznaczał na płatne zajęcia wyrównawcze dla jednego dziecka od 1001 do 2000 zł rocznie (24 proc.). W tej grupie odsetek zarabiających na rękę od 2000 do 2999 zł to 38 proc. Jak podano w raporcie „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”, dalej znalazła się suma w granicach od 2001 do 3000 zł (22 proc.), którą podało 95 proc. rodziców zarabiających poniżej 2000 zł miesięcznie.

To samo miejsce zajął przedział od 4000 zł na rękę w górę (22 proc.). W tej grupie było najwięcej opiekunów zarabiających od 7000 zł netto w górę (46 proc.). Co piąty rodzic wskazał, że na płatne korepetycje jednego dziecka w ciągu całego roku szkolnego wydał do 1000 zł (20 proc.). Wśród nich było najwięcej zarabiających od 2000 do 2999 i od 3000 do 3999 zł netto (kolejno 38 i 37 proc.) - zauważono w raporcie.

Jak znaleźć dobrego korepetytora?

Konkurencja na rynku korepetycji jest spora, co oznacza, że wybór tego najlepszego nie jest prostym zadaniem. Jak to zrobić? Oto kilka kroków, które mogą pomóc z wyłowieniu prawdziwego fachowca.