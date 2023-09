Pierwsze ponad 4 tys. laptopów trafiło do szkół w Polsce. Otwock, jako jedno z pierwszych miast, otrzymało laptopy dla czwartoklasistów - powiedział w sobotę podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Paweł Lewandowski.

W sobotę w Otwocku odbyła się konferencja prasowa dotycząca statusu realizacji projektu „Laptop dla ucznia”. Otwock, jako jedno z pierwszych miast, otrzymało laptopy dla uczniów klas IV szkół podstawowych w ramach programu. "Jesteśmy gotowi na wrzesień" - zapewnił Lewandowski.

Jak poinformował, pierwsze ponad 4 tys. laptopów trafiło do szkół w Polsce, a do samego Otwocka około 400. "Bardzo się cieszymy, że jest to pierwsze miasto, które jest wyposażone w te laptopy" - powiedział. "W kolejnych tygodniach trafią one także do innych uczniów i będą wykorzystywane w domu i na lekcjach jako wsparcie uczniów i nauczycieli" - dodał.

Lewandowski przypomniał, że ministerstwo szykuje bony dla nauczycieli na zakup laptopów. "Każdy nauczyciel uczący w szkole dostanie możliwość zakupu laptopa ze środków publicznych i wspólnie będziemy mogli, w sposób nowoczesny, przygotowywać młodzież do tego, aby wykonywać zawody przyszłości" - zaznaczył.

"Program darmowych laptopów jest elementem polityki prorodzinnej, ponieważ dzisiaj usługi publiczne, a wśród nich edukacja, są bardzo ważnym obszarem życia" - wskazała podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha.

"Cieszę się, że w Otwocku jest jedna z pierwszych szkół, która otrzymała te laptopy. Tereny podwarszawskie, to są tereny, które bardzo dynamicznie się rozwijają - bardzo dynamicznie przybywa młodych ludzi, młodych rodzin, jest wiele dzieci. Bardzo się z tego cieszymy, ale naszym obowiązkiem jest wspierać samorządowców, aby te usługi edukacyjne były na jak najwyższym poziomie" - wyjaśniła.

Wskazała, że potrzeba nam inwestycji w infrastrukturę edukacyjną, ale także w rozwój edukacji poprzez właśnie takie instrumenty, jak program darmowych laptopów dla uczniów. "Wyposażenie dzieci w tego typu sprzęty, w dostęp do internetu niesie ze sobą tez wiele zagrożeń, więc jest to wielka odpowiedzialność rodziców i zadanie, aby uczyć dzieci korzystania z tego sprzętu w sposób odpowiedzialny" - zastrzegła.

"Bardzo się cieszymy z tego programu i wsparcia, które jest jednocześnie zaproszeniem naszych młodych mieszkańców w podroż pełną wyzwań. Ale przede wszystkim musimy pamiętać, że jest to tylko narzędzie i internet nie zastąpi szkoły, a Google nie zastąpi nauczycieli" - ocenił prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Wskazał, że laptopy są narzędziem, które ma pozwolić dotrzymać tempa transformacji cyfrowej i swobodnie poruszać się w przestrzeni zmieniającego się świata.

"Musimy więc od najmłodszych lat przyzwyczaić młodzież do tego, aby sprawnie posługiwały się narzędziami cyfrowymi. Myślę, że dzięki tym laptopom dzieci będą mogły dużo sprawniej stawiać pierwsze kroki w cyfrowym świecie, które pozwolą im w przyszłości zdobyć świat" - podsumował.

