Potrzebę zrobienia sobie przerwy w pracy dłuższej niż dwa tygodnie odczuwa 27 proc. pracowników - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania Pracuj.pl.

Jak wskazano w informacji, ponad jedna czwarta badanych deklaruje, że są zmęczeni bieżącymi zadaniami. Według raportu, taka sytuacja w długotrwałej perspektywie może wpływać na samopoczucie, a w konsekwencji doprowadzić nawet do wypalenia zawodowego.

Jak podano, 36 proc. respondentów wskazuje, że na co dzień wyczekują zakończenia dnia pracy. Ten trend łagodzą respondentom dni wolne. Większość badanych Polaków najchętniej wybrałaby się na długi urlop – 27 proc. deklaruje, że odczuwa potrzebę zrobienia sobie przerwy w pracy dłuższej niż dwa tygodnie.

W raporcie zauważono, że choć pracownicy nie zawsze mogą pozwolić sobie na długi urlop, to satysfakcjonujące są dla nich nawet krótkie wyjazdy. 67 proc. badanych wskazuje, że wycieczki w ciekawe miejsca na długie weekendy są formą odpoczynku, która pozwala im odpocząć od trudów pracy. Częściej takie wytchnienie w około-weekendowych wyprawach odnajdują jednak kobiety (72 proc.) niż mężczyźni (64 proc.).

Praca zdalna spoza Polski? Jak najbardziej

Z badania wynika, że połączenie pracy i wypoczynku w ciekawych miejscach cieszy się coraz większym zainteresowaniem – 49 proc. kandydatów jest skłonnych do aplikowania na ofertę pracy, jeżeli firma umożliwia pracę zdalną z zagranicy. Niemal połowa Polaków (47 proc.) wskazuje, że praca umożliwiająca wykonywanie obowiązków z zagranicy lub z podróży pasuje do nich i czuliby się w niej dobrze.

Jak poinformowano, po to, by badani mogli na co dzień pozostać w zawodowej formie, podkreślają dodatkowo duże znaczenie sprawności fizycznej. 57 proc. respondentów wskazuje, że uprawianie sportu pomaga im zachować sprawność fizyczną, ale także intelektualną. Najczęściej taką deklarację składają przedstawiciele grupy wiekowej 35-44 lata; 64 proc. badanych w tym wieku twierdzi, że sport pomaga im utrzymać szeroko pojętą lepszą formę w pracy.

Polacy chętnie medytują

41 proc. badanych stara się znaleźć w ciągu dnia chwilę na wyciszenie i zebranie myśli, a 57 proc. badanych pracowników deklaruje, że robi sobie pauzy między obowiązkami.

"Żyjemy w bardzo dynamicznym świecie i w środowiskach pracy często okupionych dużym tempem, w otoczeniu najnowszych technologii. Nie jest więc zaskoczeniem, że 4 na 10 Polaków medytuje. To daje im przestrzeń na oddech, odrobinę wytchnienia i pozwala wrócić na właściwe tory. Nie mniej istotne są codzienne rytuały. Dlatego tak ważne są spotkania zespołów, także w środowiskach rozproszonych – a więc jeśli poranne spotkanie zespołu zamienia się w tak zwany +small talk+, to to spotkanie wciąż ma ogromne znaczenie, bo nie tylko daje nam pewną cykliczność, ale także pozwala budować relacje. To z kolei ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie i zadowolenie z pracy" - powiedziała cytowana w informacji prasowej ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Pracuj.pl Jolanta Lewandowska-Bitkowska.

Pracownicy są przeciążeni

"Odpowiedzi respondentów badania Pracuj.pl wskazują na to, że pracownicy na polskim rynku pracy są przeciążeni i zmęczeni swoimi zadaniami, w konsekwencji wyczekują wolnych chwil i urlopu. Jednocześnie z naszych danych wynika, że standard pracy, jakiego oczekują pracownicy jest coraz wyższy. To połączenie musi doprowadzić do sytuacji, w której wzrosną także standardy wśród polskich pracodawców, w przeciwnym razie będą musieli oni mierzyć się z wypalonymi pracownikami i cichym odchodzeniem lub trudnością w pozyskaniu nowych talentów" – dodaje Lewandowska-Bitkowska.

Jak wskazuje badanie, drobne przyjemności w ciągu dnia pracy mogą mieć wpływ na samopoczucie pracowników. 58 proc. respondentów deklaruje, że rozpoczęcie pracy od dobrej kawy potrafi wprowadzić ich w dobry nastrój. Inną metodą na relaks jest słuchanie muzyki. 58 proc. badanych słucha ulubionych dźwięków celem zrelaksowania się w trakcie obowiązków.

Smaczny posiłek na poprawę humoru

Humor w trakcie godzin pracy poprawi także smaczny posiłek – takie deklaracje składa 64 proc. badanych. Częściej jednak dobre jedzenie poprawia samopoczucie kobietom (68 proc.) niż mężczyznom (60 proc.), częściej pracownikom biurowym (66 proc.) niż fizycznym (59 proc.). Ponad połowa badanych (51 proc.) deklaruje, że wspólne obiady ze współpracownikami pomagają budować dobre relacje w zespole.

Serwis Pracuj.pl przeprowadził badanie na próbie 1736 aktywnych zawodowo Polaków w wieku 18-65 lat. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.(PAP)

Łukasz Pawłowski

pif/ pad/