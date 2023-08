Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność" oraz 16 zrzeszeń reprezentujących sektory wód i napojów, mleczarski, produkcję soków i nektarów, browarniczy, a także produkcję surowców rolnych wystosowało apel o włączenie do ustawy o systemie kaucyjnym wprowadzonych zmian, które zostały zaakceptowane przez Senat.

Według przedstawicieli organizacji branżowych, nowelizacja ustawy ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska, polskiego społeczeństwa oraz stabilności finansowej zarówno przedsiębiorców przetwórczych, jak i rolników zaopatrujących surowce takie jak: mleko, owoce, warzywa oraz chmiel. Ich zdaniem, poprawki przyjęte przez Senat miałyby przyczynić się do zmniejszenia ryzyka potencjalnych strat sięgających miliardów oraz uniknięcia nieuchronnych podwyżek cen artykułów spożywczych.

- Apelujemy do Rządu o ich poparcie, a do Sejmu RP o ich przyjęcie. Poprawki w żadnym stopniu nie powodują obciążeń dla Skarbu Państwa, ani nie zakłócają procesu notyfikacji ustawy - czytamy w piśmie skierowanym m.in. do premiera, ministra rolnictwa oraz posłów.

Negatywne skutki dla gospodarki

Branżowcy przekonują, że odrzucenie poprawek przez posłów może mieć negatywne skutki dla polskiej gospodarki i środowiska. Wymieniają m.in.:

znaczące podwyżki cen napojów, napojów mlecznych, wód, soków, nektarów i piwamiliardowe straty w postaci karnych opłat, które uderzą w przetwórców i rolnikówobciążenie polskiego społeczeństwa dodatkowym podatkiem VAT naliczanym od kaucjidegradację środowiska – 16 miliardów opakowań w 2025 r. nie zostanie zebranychdyskryminację polskich przedsiębiorstw produkujących maszyny do zbiórki opakowań.

Co wniosą poprawki Senatu?

W piśmie wystosowanym do parlamentarzystów organizacje rolno-spożywcze zwracają uwagę, że poprawki uchwalone przez Senat mają na celu:

Dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 r. -­ Zapisany w ustawie termin realizacji obowiązku zbiórki wyłącznie przez system kaucyjny już od 1 stycznia 2025 r. jest całkowicie niewykonalny m.in. ze względu na przepisy administracyjne. Poprawka umożliwia uniknięcie sytuacji, w której 16 miliardów opakowań w roku 2025 nie zostanie zaliczone do obowiązku zbiórki i nie będzie zbierane. Brak wprowadzenia przedmiotowej poprawki oznaczałby karne opłaty produktowe, których wysokość może sięgnąć ponad 7 mld zł dla butelek PET i puszek metalowych oraz 23 mld zł dla szklanych butelek wielokrotnego użytku.Zwolnienie kaucji na opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku z podatku VAT ­- System kaucyjny ma być zachętą dla społeczeństwa do działań prośrodowiskowych, a nie dodatkowym podatkiem dla polskich konsumentów i przedsiębiorców. Zmianę obowiązkowych poziomów zbiórki zapisanych w załączniku nr 1a do ustawy -­ Nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby polska branża rolno-spożywcza była obciążona wyższymi obowiązkami niż te wynikające z przepisów unijnych. To byłby kolejny cios w tak ważny sektor polskiej gospodarki, jakim jest między innymi branża mleczarska i sokownicza.

Organizacje przekonują w piśmie, że ustawa wdrażająca system kaucyjny w Polsce ma kluczowe znaczenie dla branży spożywczej i jest niezwykle potrzebna z punktu widzenia zbudowania efektywnej środowiskowo i ekonomicznie gospodarki opakowaniami po napojach. "System kaucyjny jest kluczowym narzędziem do realizacji przez firmy przetwórcze celów dotyczących zarówno poziomu zbiórki opakowań, jak i dostępu do surowca wtórnego (recyklatu). Jednocześnie to właśnie na firmach z ww. wyżej branż spoczywa cały ciężar utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego" - podkreślają.

Kto podpisał się pod apelem?

Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"Federacja Branżowych Związków Producentów RolnychPolska Federacja Producentów Żywności Związek PracodawcówZwiązek Polskich Przetwórców MlekaPolska Izba MlekaPolska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów SokówKrajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i WarzywZwiązek Sadowników RPZwiązek Przedsiębiorców i PracodawcówKrajowa Izba Gospodarcza Przemysł RozlewniczyStowarzyszenie Plantatorów Jagody KamczackiejStowarzyszenie Sady GrójeckieKrajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób PrawnychZwiązek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary PolskieKrajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego