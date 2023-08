Przez cztery dni będą edukować i bawić w strefie warsztatów Akademii Sztuk Przepięknych. Radcowie prawni kolejny raz wezmą udział w „Najpiękniejszym Festiwalu Świata”. Wśród atrakcji m.in. darmowa poradnia prawna i wykłady o egzorcyzmach i sztucznej inteligencji.

Udział radców prawnych w jednym z najpopularniejszych polskich festiwali muzycznych to już tradycja. Podobnie jak w roku ubiegłym - w strefie ASP znajdzie się Namiot Radców Prawnych, w którym przedstawiciele tego zawodu zaplanowali szereg aktywności dla uczestników Pol’and’Rock.

- Zadbaliśmy o to, żeby każdy znalazł u nas coś dla siebie, bez względu na wiek i zainteresowania. Zadbaliśmy o dobrą zabawę i atmosferę, ale będziemy też mówili o prawie tak, jak radcowie potrafią to robić najlepiej, czyli w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego- tłumaczy radca prawny Michał Pankiewicz z OIRP Poznań.

Środa: #zapytajradcę

Radców prawnych w strefie ASP będzie można spotkać już w środę 2 sierpnia. Już od godz. 10.00 rozpocznie swoją działalność poradnia #zapytajradcę w której radcowie będą udzielać nieodpłatnie porad prawnych. W programie są również trzy sesje eksperckie:

o zawodzie radcy prawnego

o ochronie więzi emocjonalnej człowieka ze zwierzętami

o prawach konsumenta w internecie.

Czwartek: poradnia prawna i konkursy

W czwartek 3 sierpnia oprócz poradni prawnej i konkursów: zarówno dla dzieci jak i dorosłych, radcowie poruszą aktualne tematy, takie jak: odszkodowania za odwołane loty i nieudane wakacje, plusy i minusy upadłości konsumenckiej, zaangażowanie w inicjatywy lokalne oraz obowiązki policji i prawa zatrzymanych.

- Koncentrujemy się na tematach i problemach prawnych, które są bardzo blisko codziennego życia. Nasi eksperci będą mówić o sytuacjach, które mogą dotyczyć każdego z nas i które są interesujące dla młodego odbiorcy. Tego właśnie oczekują od nas uczestnicy Pol’and’Rock - wyjaśnia radca prawny Marta Kruk, przewodnicząca Komisji Promocji Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych.

Piątek i sobota: "lekcja z demokracji" i Koło Tortury

W piątek o godz. 16 radcowie prawni poprowadzą „Lekcję demokracji” z udziałem specjalnego gościa – byłego Marszałka Sejmu, a zarazem radcy prawnego, dr. Józefa Zycha. Warsztaty prawne będzie moderował zaś Marcin Kruszewski - prawnik, a zarazem znany youtuber i tiktoker. Najmłodsi uczestnicy festiwalu oraz ich rodzice z pewnością docenią też zajęcia, na których dzieci będą mogły uszyć swoją własną, radcowską togę.

Ostatniego dnia festiwalu, gospodarzem Namiotu Radców Prawnych będą muzycy z zespołu Łydka Grubasa. Wcielą się w rolę prowadzących Koła Tortury - szlagierowego konkursu organizowanego codziennie przez radców prawnych. Oprócz tego, radcowie zapraszają na debaty ekspertów: m.in. o egzorcyzmach i sztucznej inteligencji.

Pol’and’Rock Festival to wydarzenie organizowane przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycją sięga do 1995 roku, kiedy w ramach podziękowania dla wolontariuszy za udział w WOŚP fundacja zorganizowała pierwszy festiwal o nazwie Przystanek Woodstock. Od kilka lat impreza odbywa się pod nazwą Pol’and’Rock Festiwal i gromadzi nawet kilkaset tysięcy uczestników. Festiwal to łącznie kilkadziesiąt koncertów polskich i zagranicznych gwiazd muzyki, ale także strefa Akademii Sztuk Przepięknych, czyli miejsce spotkań, warsztatów i dyskusji z udziałem zaproszonych gości i organizacji.

Szczegółowy program Namiotu Radców Prawnych można znaleźć na stronie www.kirp.pl oraz w kanałach social media samorządu radcowskiego. W dniach festiwalowych warto zaglądać na Facebook, LinkedIn i Twitter Krajowej Izby Radców Prawnych.