Sprawa dotycząca przepisu mówiącego o pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego zostanie rozstrzygnięta przez pięciu sędziów TK, bez udziału tzw. buntowników – wynika z nieoficjalnych informacji DGP.

Jarosław Wyrembak (sprawozdawca), Stanisław Piotrowicz (przewodniczący), Justyn Piskorski, Bartłomiej Sochański oraz Piotr Pszczółkowski – to oni mają rozpoznać wniosek Mateusza Morawieckiego, który zakwestionował przepis mówiący o tym, że rozpoznanie sprawy przez TK w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 11 sędziów. Wniosek to pokłosie konfliktu, jaki trwa w TK co najmniej od grudnia ub.r., kiedy to część sędziów uznała, że Julia Przyłębska nie pełni już funkcji prezesa TK, gdyż jej kadencja wygasła.