W niedzielę, 4 czerwca, ze Śródmieścia do Ursynowa przejdzie procesja, a w Śródmieściu odbędą liczne przemarsze. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia.

"W związku z organizowanymi w rejonie Świątyni Opatrzności Bożej uroczystościami związanymi ze Świętem Dziękczynienia 4 czerwca zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W tym dniu linia 217 kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy.

Procesja w godz. 7.30 - 12 przejdzie z pl. Piłsudskiego do Wilanowa ulicami: pl. Piłsudskiego, Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Belwederska, Sobieskiego, al. Rzeczypospolitej do Świątyni Opatrzności Bożej.

W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe.

W pierwszym etapie, gdy nieprzejezdny będzie pl. Piłsudskiego, objazdami pojadą autobusy linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518. W drugim etapie, gdy nieprzejezdne będą Nowy Świat (od ronda de Gaulle’a), pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie i ul. Belwederska (do skrzyżowania Belwederska/ Gagarina/ Spacerowa, objazdami pojada autobusy linii 107, 116, 118, 159, 166, 180, 222, 503.

W kolejnym, trzecim etapie, gdy nieprzejezdne będą Al. Ujazdowskie (od pl. Na Rozdrożu do ul. Belwederskiej), ul. Belwederska i ul. Sobieskiego (do skrzyżowania Witosa/ Sobieskiego/ al. Sikorskiego) trasami objazdami pojadą autobusy linii 116, 166, 172, 180, 503, 519, 522. Gdy nieprzejezdna będzie ulica Sobieskiego (od skrzyżowania Sobieskiego/ Chełmska/ Dolna do skrzyżowania Sobieskiego/ al. Rzeczypospolitej/ al. Wilanowska) na objazdy skierowane zostaną autobusy linii 116, 148, 164, 166, 172, 503, 519, 522.

Etap piaty, gdy nieprzejezdne będą ulice: Sobieskiego (od skrzyżowania Sobieskiego/ Nałęczowska do skrzyżowania Sobieskiego/ al. Rzeczypospolitej/ al. Wilanowska) oraz al. Rzeczypospolitej objazdy dotyczyć będą autobusów linii 116, 164,217, 519, 522. W szóstym etapie, gdy nieprzejezdna będzie al. Rzeczypospolitej na objazdy skierowane zostaną autobusy linii 217 i 522.

"W czasie procesji na trasach objazdowych obowiązują dla wszystkich linii przystanki: jako stałe – pierwsze po zjeździe ze stałej trasy, jako na żądanie – pozostałe na trasie objazdowej" - poinformował ZTM.

O godz. 12 z placu Na Rozdrożu w stronę placu Zamkowego, wyruszą uczestnicy zgromadzenia publicznego. Przejdą z placu Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi do placu Trzech Krzyży, a następnie Nowym Światem, przez rondo de Gaulle’a do Nowego Światu, Krakowskiego Przedmieścia i na plac Zamkowy.

Podczas zgromadzenia i przemarszu policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu ulic, którymi poruszać się będą uczestnicy, jak również ulic poprzecznych. ZTM poinformował, że w takim przypadku, na trasy objazdowe, przebiegające najbliższymi przejezdnymi ulicami, mogą być kierowane tramwaje i autobusy linii: D, 4, 7, 9, 13, 20, 22, 23, 24, 26, 100, 106, 107, 108, 109 (możliwe zawieszenie kursowania linii), 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 180, 190, 222, 503, 507, 519, 521, 522.

Tego samego dnia, zgłoszone zostały również inne zgromadzenia publiczne. Wśród nich są m.in.: w godz. 14–16 przed gmachem Ambasady Federacji Rosyjskiej przy ulicy Belwederskiej 49; w godz. 16-20 przed budynkiem przy ulicy Mickiewicza 49; w godz. 18-22: przed budynkiem przy Alejach Ujazdowskich 6, w sąsiedztwie placu Na Rozdrożu.

W czasie trwania tych wydarzeń policja może zdecydować o czasowym zamknięciu dla ruchu niektórych ulic i skierowaniu pojazdów na objazdy. Wówczas trasami zmienionymi, przebiegającymi najbliższymi przejezdnymi drogami, kierowane będą również pojazdy komunikacji miejskiej.(PAP)

autorka: Marta Stańczyk

mas/ jann/