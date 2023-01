Warszawa już wykonała pierwsze kroki, ok. 10 amerykańskich parlamentarzystów otrzymało listy i rządowy raport opisujący, jakie straty poniosła Polska w latach 1939–1945. Teraz Mularczyk zamierza spotkać się z częścią z nich, a także z dyplomatami w Departamencie Stanu, i wysondować reakcję Amerykanów. W zamyśle rządu w Warszawie mają to być pierwsze, inicjujące rozmowy, po których w najbliższym czasie nastąpią kolejne. Kongres może pomóc nagłośnić sprawę, może też zobowiązać administrację do działania, ale to wymaga szerokiego poparcia i politycznej woli na Kapitolu. A do tego bardzo daleka droga.