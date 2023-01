671 tys. osób obserwowało profil Konfederacji na Facebooku. Do czasu – 5 stycznia ub.r. platforma zablokowała stronę partii. I choć pomoc obiecywali wiceminister sprawiedliwości oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a sąd nakazał przywrócenie partyjnej strony, firma Marka Zuckerberga nie kwapi się do jej ponownego uruchomienia. To nie pierwszy raz, kiedy odwołanie decyzji podjętej przez moderatorów platformy staje się w praktyce niemożliwe.